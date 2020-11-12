“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sınıfta kalmıştır”

İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı, haftalık basın açıklamasında önemli açıklamalarda bulundu. Aynacı, “Ülkemizde fiilen 6, resmi olarak ise 3 yıldır bir başkanlık sistemi uygulanmaktadır. Bu sistemde liyakatin yerini sadakatin almasıyla hazinenin başına en güvenilir isim olarak aileden biri, damat bey bakan olarak getirilmişti. Ancak ekonomide gelinen nokta, beraberinde bir siyasi krizi de doğurmuş, Damat bey görevinden İnstagram üzerinden yayınladığı bir veda mektubuyla istifa etmiştir. İşin acı yanı ise ana akım denilen medyamız 26 saat bu olayı adeta görmemiş, duymamış, bilmemiştir” dedi.

“İYİ PARTİ HAKLILIĞINI İSPAT ETMİŞTİR”

Başkan Aynacı, “Tüm bu süreç bir yönetim ve sistem krizidir. Mevcut sistem yapısı itibariyle babayı oğula düşman eden bir sistemdir. Biz kurulduğumuz günden beri Türkiye’nin çaresinin iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem olduğunu vurguluyoruz. İYİ Parti tarihi haklılığını her geçen gün ispat eden ve her geçen gün büyüyen bir partidir” ifadelerine yer verdi.