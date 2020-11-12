Diplomalı işsizler ordusu, TSK ordusunun 3 misli

Yeniden Refah Partisi Gebze Teşkilatı Ekim ayı ilçe divanı, ilçe teşkilatında MKYK Üyesi İsmail Kızılgöz, İl Başkan Yardımcıları Erkan Katırağ, Süleyman Kabaca, Kamil Tokgöz, Şahin Karagöz ve Kartal İlçe Başkanı Nadim Yazıcı’nın katılımlarıyla heyecan dolu bir ortamda ilçe binasında gerçekleştirildi. Birim başkanları ve mahalle başkanlarının rapor sunmalarının ardından MKYK Üyesi İsmail Kızılgöz, partisine Türkiye genelinde vatandaşın büyük teveccüh gösterdiğini, yılsonunda Türkiye genelinde 1 milyon üye hedeflediklerini söyledi.
“TÜRKİYE BORÇ VE FAİZ BATAĞINDA”
MKYK Üyesi İsmail Kızılgöz, “Fiyatlar artmış, işsizlik artmış ama her ne hikmetse enflasyonun düştüğünü söylemektedirler. Bu aldatmacalar böyle gitmez. Türkiye şu an borç ve faiz batağında ezilmektedir. Biz boşuna demiyoruz, diplomalı işsizler ordusu TSK Ordusu’nun 3 misli, neden böyle? Devlet istihdama-üretime yönelik yatırım yapmadı, kamuda da adamcılık hâkim, dayın yoksa hiçbir yere giremiyorsun. İktidara yakın medyanın ve trollerin de etkisiyle bazı vatandaşlarımız benim dolarla, Euro’yla işim yok, artarsa artsın diyorlar, biz de onlara üzülerek de olsa ‘sen öyle zannet’ diyoruz” dedi. Program sonrası partiye yeni üye olan vatandaşlara rozet takıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.