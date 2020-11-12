Diplomalı işsizler ordusu, TSK ordusunun 3 misli

Yeniden Refah Partisi Gebze Teşkilatı Ekim ayı ilçe divanı, ilçe teşkilatında MKYK Üyesi İsmail Kızılgöz, İl Başkan Yardımcıları Erkan Katırağ, Süleyman Kabaca, Kamil Tokgöz, Şahin Karagöz ve Kartal İlçe Başkanı Nadim Yazıcı’nın katılımlarıyla heyecan dolu bir ortamda ilçe binasında gerçekleştirildi. Birim başkanları ve mahalle başkanlarının rapor sunmalarının ardından MKYK Üyesi İsmail Kızılgöz, partisine Türkiye genelinde vatandaşın büyük teveccüh gösterdiğini, yılsonunda Türkiye genelinde 1 milyon üye hedeflediklerini söyledi.

“TÜRKİYE BORÇ VE FAİZ BATAĞINDA”

MKYK Üyesi İsmail Kızılgöz, “Fiyatlar artmış, işsizlik artmış ama her ne hikmetse enflasyonun düştüğünü söylemektedirler. Bu aldatmacalar böyle gitmez. Türkiye şu an borç ve faiz batağında ezilmektedir. Biz boşuna demiyoruz, diplomalı işsizler ordusu TSK Ordusu’nun 3 misli, neden böyle? Devlet istihdama-üretime yönelik yatırım yapmadı, kamuda da adamcılık hâkim, dayın yoksa hiçbir yere giremiyorsun. İktidara yakın medyanın ve trollerin de etkisiyle bazı vatandaşlarımız benim dolarla, Euro’yla işim yok, artarsa artsın diyorlar, biz de onlara üzülerek de olsa ‘sen öyle zannet’ diyoruz” dedi. Program sonrası partiye yeni üye olan vatandaşlara rozet takıldı.