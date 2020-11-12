Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
12 Kas 2020 - 14:27- Gündem G: 12 Kas 2020 - 14:29

Gölcük Kaymakamlığı yardımları İzmir’e gönderildi

Gölcük Kaymakamlığında, İzmir’de meydana gelen deprem sonrası afetzedelere verilmek üzere toplanan yardımlar İzmir’e gönderildi. Gölcük Kaymakamlığı’nda 350 erzak kolisi ve 30 battaniye toplandığı açıklandı

mask

30 Ekim Cuma günü İzmir’de meydana gelen ve 114 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası Kocaeli AFAD koordinatörlüğünde başlatılan yardım kampanyasında Gölcük Kaymakamlığınca yardım kolileri toplanmıştı. Geçtiğimiz hafta Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Yazı İşleri Müdürü Lütfü Yılmaz, Türkiye Muhtarlar Derneği Gölcük Şube Başkanı Bilge Saral, Gölcük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Zehra Karaman ve Merkez Mahallesi Muhtarı Melahat Gökdeniz tarafından toplanan 350 erzak kolisi ve 30 battaniye AFAD İl Müdürlüğü’ne gönderildi. Kaymakam Karabulut, AFAD İl Müdürlüğü Koordinesi’nde Gölcük Kaymakamlığınca toplanan yardıma destekte bulunan herkese teşekkür etti.
# Kocaeli, Gölcük

12 Kas 2020 - 14:27 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Filyasyon ekibine 20 araçlık destek mask
Filyasyon ekibine 20 araçlık destek
Körfez’de kapsamlı koronavirüs denetimi mask
Körfez’de kapsamlı koronavirüs denetimi
Gölcük Kaymakamlığı yardımları İzmir’e gönderildi mask
Gölcük Kaymakamlığı yardımları İzmir’e gönderildi
SEDAŞ, 4 ilde 500 fidan dikti mask
SEDAŞ, 4 ilde 500 fidan dikti
Gölcük de 130 fidanı toprakla buluşturdu mask
Gölcük de 130 fidanı toprakla buluşturdu
Daha yeşil bir Darıca için fidan diktiler  mask
Daha yeşil bir Darıca için fidan diktiler 
Anket Kocaeli'de su fiyatını pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit'in göbeğinde yumruk yumruğa kavga! mask
İzmit'in göbeğinde yumruk yumruğa kavga!
Yeşilçam’ın yakışıklı jönü, şimdi böyle yaşıyor mask
Yeşilçam’ın yakışıklı jönü, şimdi böyle yaşıyor
SGK primin eksik dedi, 143 bin TL istedi! mask
SGK primin eksik dedi, 143 bin TL istedi!
Gelin ve kaynana 3’er saat arayla yaşamını yitirdi mask
Gelin ve kaynana 3’er saat arayla yaşamını yitirdi
Collina Arif kazada yaşamını yitirdi mask
Collina Arif kazada yaşamını yitirdi
Elindeki bıçak ile kendini yaralayıp çevreye saldırdı mask
Elindeki bıçak ile kendini yaralayıp çevreye saldırdı

GALERİ

Bisiklet sürerken köpekler saldırdı yetmedi otomobil çarptı! mask
Bisiklet sürerken köpekler saldırdı yetmedi otomobil çarptı!
İzmit Körfezi’nde flamingoların görsel şöleni mask
İzmit Körfezi’nde flamingoların görsel şöleni
İtfaiyenin açtırdığı kuyu Afrikalı çocukları duygulandırdı mask
İtfaiyenin açtırdığı kuyu Afrikalı çocukları duygulandırdı
5 litrelik damacana ile başladı Türkiye şampiyonluğuna ulaştı mask
5 litrelik damacana ile başladı Türkiye şampiyonluğuna ulaştı
Siren çalınca yağmuru unuttular mask
Siren çalınca yağmuru unuttular
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Üzülmez'i aradı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Üzülmez'i aradı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL