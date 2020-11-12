Gölcük Kaymakamlığı yardımları İzmir’e gönderildi

30 Ekim Cuma günü İzmir’de meydana gelen ve 114 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası Kocaeli AFAD koordinatörlüğünde başlatılan yardım kampanyasında Gölcük Kaymakamlığınca yardım kolileri toplanmıştı. Geçtiğimiz hafta Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Yazı İşleri Müdürü Lütfü Yılmaz, Türkiye Muhtarlar Derneği Gölcük Şube Başkanı Bilge Saral, Gölcük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Zehra Karaman ve Merkez Mahallesi Muhtarı Melahat Gökdeniz tarafından toplanan 350 erzak kolisi ve 30 battaniye AFAD İl Müdürlüğü’ne gönderildi. Kaymakam Karabulut, AFAD İl Müdürlüğü Koordinesi’nde Gölcük Kaymakamlığınca toplanan yardıma destekte bulunan herkese teşekkür etti.