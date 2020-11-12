Eski Bakan, ‘istesek doları düşürürüz’ demişti”

Yeniden Refah Partisi Başiskele İlçe Teşkilatı, Başkan Mehmet Öner öncülüğünde haftalık yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda teşkilat ve seçim çalışmaları istişare edildi. Gelecek plan ve programlar için çalışmalar yapıldı. Toplantıda konuşan Öner, “Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İnstagram üzerinden istifa mektubu yayınladı. Cumhurbaşkanlığı da ‘Görevden affettim’ dedi. Devletin en önemli makamının başındaki kişi görevden istifa ediyor, istifa Cumhurbaşkanlığınca kabul ediliyor. Sonuç, bu makamın başındakiler çıkıp bir kelime dahi açıklama yapmıyorlar” dedi.

“TEK SATIR BİLE HABER YAPAMAYAN MEDYA”

İstifa paylaşımını yayınlamayan ulusal basını da eleştiren Öner, “Türkiye’de ulusal medya çökmüştür. Bu konu ile ilgili tek satır bile haber yapamayan bir medyaya sahibiz. Sonra piyasalara bakıyoruz. Dolar, Euro, Altın inanılmaz bir hızla düşüyor. Eski Bakan Berat Albayrak, istersek doları düşürürüz demişti. Demek ki böyle yapılabiliyormuş. Eski Bakan haklı çıktı, isteyince, istifa edince dolar düşürülebiliyormuş. Ekonomik anlamda tutarsız ve istikrarsız bir dönemden geçiyoruz. İsimlerin hiçbir önemi yok. Bütün Bakanlar değişse de Hükümet Beton Faiz ekonomisine devam ettiği, Üretim- İstihdam ekonomisine geçmediği takdirde bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor” dedi.