DEVA Çayırova mazbatasını aldı

Geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen ilçe binası açılışı ve ardından yapılan kongre ile ilçe yönetimini kamuoyuna tanıtan DEVA Partisi Çayırova İlçe Teşkilatı dün ilçe seçim kuruluna giderek mazbatasını aldı. Mazbatayı alan İlçe Başkanı Mehmet Saraç’a ilçe yöneticileri de eşlik etti. Mazbata alımının ardından ilçe teşkilatının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Çayırova DEVA bugün İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. Buyurun başlıyoruz” dedi.