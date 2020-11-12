Körfez’de kapsamlı koronavirüs denetimi

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan itibaren teyakkuz halinde olan Körfez Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak adına yoğun mesai harcıyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan marketler, semt pazarları, kafe, restoran vb. yerlerde düzenli olarak temizlik, maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştiriyor. Ayrıca ekipler, gıda satışı yapan işyerlerini de hijyen kurallarına uyup uymadıkları konusunda sıkı takibe alıyor.

EMNİYET İLE ORTAK DENETİM

Körfez’de hizmet veren işletmelerin covid-19 tedbirleri kapsamında denetleme çalışmaları, Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılıyor. İşletme sahipleri ve vatandaşlara sürekli bilgilendirme yapan ekipler; temizlik, maske ve sosyal mesafe konusunda ise uyarılarda bulunuyor.