Filyasyon ekibine 20 araçlık destek

Tüm dünyayı sarsan koronavirüs tehlikesine karşı tüm kamu kurum ve kuruluşları yoğun bir mücadele veriyor. Pandemi tehlikesinin minimum düzeyde zararla atlatılabilmesi için Kocaeli’de de başta sağlık personeli olmak üzere tüm ekipler yoğun bir mücadele veriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda yaptığı çalışmalara ek olarak filyasyon ekibine de destek veriyor.

ARAÇLAR TESLİM EDİLDİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yoğun çalışan filyasyon ekibine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 20 araçla destek sağladı. Hastaların taşınması ve takibi için kullanılacak olan araçlar Kocaeli Valiliği’ne teslim edildi. Filyason ekibi halihazırda kullandığı araçlara ek olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen 11 binek araç ve 9 minibüsü koronavirüsle mücadelede kullanacak.