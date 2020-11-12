Filyasyon ekibine 20 araçlık destek

Tüm dünyayı sarsan koronavirüs tehlikesine karşı tüm kamu kurum ve kuruluşları yoğun bir mücadele veriyor. Pandemi tehlikesinin minimum düzeyde zararla atlatılabilmesi için Kocaeli’de de başta sağlık personeli olmak üzere tüm ekipler yoğun bir mücadele veriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda yaptığı çalışmalara ek olarak filyasyon ekibine de destek veriyor.
ARAÇLAR TESLİM EDİLDİ
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yoğun çalışan filyasyon ekibine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 20 araçla destek sağladı. Hastaların taşınması ve takibi için kullanılacak olan araçlar Kocaeli Valiliği’ne teslim edildi. Filyason ekibi halihazırda kullandığı araçlara ek olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen 11 binek araç ve 9 minibüsü koronavirüsle mücadelede kullanacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.