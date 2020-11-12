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12 Kas 2020 - 14:30- Asayiş G: 12 Kas 2020 - 14:33

220 kilo midye ile polise yakalandılar

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmit Ömer Türkçakal Bulvarındaki sahilde yapılan denetimlerde izinsiz midye avladıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alınırken 220 kilo ağırlığında 10 çuval midye ele geçirildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit Sanayi Mahallesi mevkiinde bulunan sahil bandında akşam saat 22:30 sularında bazı şahısların denize girdiğini gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. İhbarı alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar denizden, Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı botu da sahil açıklarından kontrole çıktı. Deniz içerisinde kaçak olarak midye avlayan 3 kişi yakalanırken çevrede yapılan denetimlerde ise 220 kilo ağırlığında 10 çuval midye ele geçirildi. Kaçak avlanan midyelere el konulurken gözaltına alınan C.K., S.P. ve E.Y.  hakkında idari para cezası uygulandı.  Öte yandan yasak midye avcılığında kullanılan malzemelere de el konuldu.
# İzmit, Kocaeli

12 Kas 2020 - 14:30 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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