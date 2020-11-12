Alınan bilgiye göre İzmit Sanayi Mahallesi mevkiinde bulunan sahil bandında akşam saat 22:30 sularında bazı şahısların denize girdiğini gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. İhbarı alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar denizden, Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı botu da sahil açıklarından kontrole çıktı. Deniz içerisinde kaçak olarak midye avlayan 3 kişi yakalanırken çevrede yapılan denetimlerde ise 220 kilo ağırlığında 10 çuval midye ele geçirildi. Kaçak avlanan midyelere el konulurken gözaltına alınan C.K., S.P. ve E.Y. hakkında idari para cezası uygulandı. Öte yandan yasak midye avcılığında kullanılan malzemelere de el konuldu.
220 kilo midye ile polise yakalandılar
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmit Ömer Türkçakal Bulvarındaki sahilde yapılan denetimlerde izinsiz midye avladıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alınırken 220 kilo ağırlığında 10 çuval midye ele geçirildi.
12 Kas 2020 - 14:30 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.