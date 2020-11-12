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12 Kas 2020 - 14:36- Gündem G: 12 Kas 2020 - 15:10

HES kodlu binişler 30 Kasım’a uzatıldı

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Hes kodlu binişleri 30 Kasım Pazartesi gününe kadar uzattı
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Covid-19 salgınına karşı mücadele kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni bir uygulama hazırladı. Kocaeli’de toplu taşıma hizmetinde kullanılan Kocaeli Karta, HES kodu özelliği getirildi. Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Büyükşehir, HES kodlu binişleri 30 Kasım Pazartesi gününe kadar uzattı.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA HES KODU İLE BİNİLECEK

Covid-19 salgınına karşı mücadele kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Bu kapsamda Kocaeli genelinde toplu taşıma hizmetinde kullanılan Kocaeli Kart’a HES kodu özelliği getirildi. Sağlık Bakanlığı’nın HES Servisi ile ilgili testler sonucunda, Bakanlık onayı ile birlikte HES sorgusuyla deniz ulaşım, tramvay, belediye otobüsleri, özel halk otobüs ve minibüslere binilmesi sağlanıyor.

KOCAELİ KART HES UYGULAMASINA ENTEGRE EDİLDİ

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı mücadele devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, salgının en az zararla atlatılması ve bu doğrultuda bulaşma riskinin azaltılması, hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmasını sağlamak için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Yapılan çalışma kapsamında Sağlık Bakanlığınca salgın dönemi için hazırlanan “Hayat Eve Sığar” uygulaması Kocaeli’de toplu taşıma hizmetinde kullanılan Kocaeli Karta entegre edildi.

UYGULAMA 30 KASIM’DA BAŞLIYOR

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 29.09.2020 tarih ve 15993 sayılı “ Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması ” konulu genelgesinin ardından, Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan kararlar gereğince; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Kocaeli geneline hizmet veren elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri yüklenicisi KentKart yetkililerince yapılan çalışmalar sonucunda HES Kodu tanımlama sistemi alt yapı çalışmaları tamamlandı. Vatandaşlar hes.kocaeli.bel.tr web sayfasından ilgili alanları eksiksiz doldurarak kişisel ya da genel seyahat kartlarına HES kodlarını tanımlayabilecek. HES kodu tanımlama işlemleri 29 Kasım 2020 Pazar günü bitimine kadar yapılabilecek.

İHLAL VALİLİK VE KAYMAKAMLIĞA BİLDİRİLECEK

HES kodu tanımlı kartlar ile ulaşım uygulaması 30 Kasım 2020 Pazartesi gününden itibaren başlayacak ve tanımlı olmayan kartlarla biniş yapılamayacak. Böylelikle Covid­19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlara ait kişiselleştirilmiş seyahat kartları izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak. Covid­19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgilerinin, gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla (e­İçişleri sistemi üzerinden elektronik olarak) valilik veya kaymakamlıklarla paylaşılacak.

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12 Kas 2020 - 14:36 - Gündem

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Yorumlar

(1)
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... - Kim istemiş ? Ne saçma bir vatandaş talebi! Kendi sistemlerini yetiştiremiyorlar vatandaş talebi diyorlar. Bir vatandaş neden hes kodunu kentkarta entegre süresinin uzatılmasını ister ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Kasım 16:34

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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