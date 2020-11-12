Sahte dolarla alışveriş yapıp polise yakalandılar

Kocaeli’de farklı noktalarda bulunan 5 iş yerinde polise sahte dolar ihbarı yapıldı. İş yerlerine giden ve paraları kontrol eden polis ekipleri, yapmış oldukları araştırmalar sonucu iş yerlerine sahte dolarları verdiği öne sürülen kişilerin Başiskele'de olduklarını tespit etti. Ellerindeki sahte dolarları, alışveriş yaparak piyasaya sürdükleri tespit edilen 2 kişi, düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında 5 adet sahte 100 dolar ele geçirildi. Her iki zanlı tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.