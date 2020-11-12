Gölcükspor dikiş tutturamıyor: 2-0

Misli.com 3.Lig 3.Grup takımı Gölcükspor, dün Osmaniye deplasmanında kaybetti. 2-0. Gökhan, Miran, Kadir, Veli, Batuhan, Furkan Özyapı, Ferhat, Furkan Yiğit, Yunus, Oğuzhan Türkmen, Barış Şen ilk on biriyle sahaya çıkan ekip, zor durumdaki rakibine 3 puanı teslim etti. 10. Dakikada Hakkı Şimşek’in golüyle öne geçen ev sahibi, 35’te Yavuz Koç ile farkı ikiye çıkardı ve maç ilk yarıda atılan gollerle 2-0 sona erdi. Kırmızı Siyahlılar Pazar günü Tokat Erbaa takımını konuk edecek.