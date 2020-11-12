Evden hırsızlık yapan 2 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre Gebze'de 16 Ekim tarihinde meydana gelen evden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelileri 11 Kasım günü yapılan operasyonla Gebze ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden G.U.’nun 30 adet, N.T.'nin ise 5 adet suç kaydının olduğu ve bu suç kayıtlarının çoğunluğunun evden hırsızlık suçu olduğu tespit edildi. Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen M.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken G.U. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.