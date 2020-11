Kabaloğlu: 'Enerji Çalışanları Haftası' kutlu olsun

TES-İŞ Adapazarı Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu, Enerji Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kabaloğlu enerji sektöründe çalışan işçilerin çalışma koşullarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Üyelerimizin ve enerji sektöründe çalışan tüm işçi kardeşlerimizin son derece zor olan çalışma koşullarını ve yurdumuzun her köşesine hizmet götürmek için gösterdikleri olağanüstü fedakarlıkları hatırlatmak açısından her yıl düzenli bir şekilde kutlanan “Enerji Çalışanları Haftasının” büyük önem arz ettiğine inanıyoruz. Elektrik enerjisinin zorunlu ihtiyaç sınıfında bulunması ve enerji ihtiyacının da her geçen gün artıyor olması enerjiye olan talebin de artışına neden olmaktadır. Ve bu artışın doğal bir sonucu olarak da beraberinde birçok sorunu getirmektedir. Bu sorunların çözümlerine yönelik dünyada ve Türkiye’de çeşitli çalışmalar yapılmış ve yapılmaya da devam etmektedir."

"İŞÇİLER TEHLİKELERLE KARŞI KARŞIYA"

"Enerjinin ülkelerin sosyo-ekonomik gelişimlerinin en önemli girdisi olması sebebiyle mesken, tarım ve sanayi tüketicilerinin bu gereksinimi kesintisiz, kaliteli, güvenilir, zamanında, ucuz, verimli, düşük maliyetli ve temiz bir biçimde kullanabilmesi temel şarttır. Ve bu temel şartı sağlamak da enerjide ve ülke yönetiminde söz sahibi olanların sorumluluğundadır. Özellikle arıza, bakım ve onarım bölümünde çalışan elektrik dağıtım işçileri diğer bölümlere göre elektrik, mekanik, yükseklik gibi tehlikelerle daha fazla karşı karşıya kalmaktadır. Üretim süreçlerinin böylesi tehlike ve riskleri içinde barındırması çalışanların en temel hakkı olan sağlıklı yaşama ve çalışma hakkını tehdit etmekte ve başta iş kazaları olmak üzere çok sayıda istenmeyen sonuçlara yol açmaktadır."

"KOŞULLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ GEREK"

"Enerji deyince akla sadece elektrik değil, doğalgaz, D.S.İ. barajları, enerji üreten kömür ve diğer santral türleri hepsi geliyor. Bu sektör çalışanlarının ağır ve tehlikeli iş kolunda çalıştığı addediliyor. Dolayısıyla görevlerini yaparken birçok kaza çeşitleri ölümle sonuçlanan kazalara kadar karşı karşıya kalıyorlar. Bu vesileyle enerji çalışanları fiili hizmet sürelerinin (yıpranma payı) emekliliğe yansıması çok önem arz etmektedir. Ayrıca bu sektörde kamudaki taşeron çalışanları ve özel sektör dağıtım çalışanları ve birçok çalışan maalesef asgari ücret seviyesinde veya biraz üstünde çalıştırılıyorlar. Bu koşulların iyileştirilmesi gerekiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sn. Fatih Dönmez’in 2019 yılında hayata geçirdiği ve bundan sonra her yıl kutlanacak olan enerji haftasında emeği olanlara teşekkür ediyor, sektörün emekçilerinin daha iyi çalışma koşulları ve emeklerinin gerçekten karşılık bulacağı çalışma hayatı diliyoruz."