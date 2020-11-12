Derince pek hovarda: 1-1

Maça Derince ekibi istediği gibi başlayamadı. Bol pas yapan rakibi karşısında Malatya Yeşilyurtlu futbolcular her bölgede şok pres yaptı, ilk 20 dakikada kısır bir oyun ortaya kondu. Bu dakikadan sonra özellikle Melih ile etkili olmak isteyen Derince, 23’te gole yaklaştı. Oyuna her bölgede hakim oldu ve aradığı gol 26. dakikada geldi. Ceza sahası sağ çaprazında kendisine gelen topun yere inmesini beklemeden sol ayağı ile çok iyi vuran Doğancan Aynacı, topu adeta tavana astı, takımını öne geçirdi: 1-0.

MEHMET BAĞLI KAÇIRDI…

Attığı golden sonra da atak bir görüntü çizen ev sahibinde Mehmet Bağlı, 42. dakikada çok net bir gol kaçırdı. Kendi sahasında rakibini çalımladı, kaleci İsmail ile karşı karşıya kaldı. Solunda bomboş pozisyonda iki oyuncu olmasına rağmen kaleye şut çekmeyi düşündü, kaleciyi geçemedi. Zaman zaman gergin anların yaşandığı maçın ilk yarısını Derince önde

REZALET HAKEM YÖNETİMİ…

Karşılaşmanın ikinci yarısında da Derince Muhammed Enes ve Melih ile hovardaca goller kaçırdı. 78’de de kalesinde Halil’in golüne engel olamadı. Rakibin zaman geçirme taktiklerine aldanan hakem Hakan Basık, Cihat Ateş’in oyununa geldi, Efe ile Koray’a kırmızı kart çıkardı. Cihat da, Yeşilyurt adına kırmızı kart gören isimdi. Tek kale maç oynayan ancak kaçırdığı gollerle saç baş yolduran Belediye, bir maçta da daha öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı, çok değerli 2 puan daha kaybetti. Maçın son bölümlerinde ise protokol tribünü karıştı. İki takım yöneticileri arasında tartışma yaşandı, güvenlik güçleri olayı büyümeden engelledi.

BELEDİYE DERİNCESPOR: 1-MALATYA YEŞİLYURT: 1

STAT: Derince İlçe Stadı

HAKEMLER: Hakan Basık?, Tolga Dede*, Gökhan Coşar*

BELEDİYE DERİNCESPOR: Yunus Emre Genç**, Gökhan Günel**, Sinan Morgil**, Efe Karaoğlu**, Koray Baykara**, Sercan Uslu**, Melih İnan**, Doğancan Aynacı*** (Dk. 70 Mesut Can Tunalı*), Muhammed Enes*, Mehmet Tosun** (Dk. 82 Kulibay*), Mehmet Bağlı ** (Dk.90 Muhammet Fatih*)

MALATYA YEŞİLYURT: İsmail Cengiz*, Erçin Ilgaz**, İlker Günaslan**, Erhan Gözetlik**, Mücahit**, Gökhan Payal**, Halil Çelik**, Sıddık Çelik** (Dk. 69 Cihat Ateş ?), Yasin Elmas* (Dk. 90 Berkehan*), İzlem Anıl* (Dk. 69 Fahri Utku*), Emre Gemici*

GOLLER: Doğancan Aynacı (Derince) Dk.26, Halil Çelik Dk. 78 (Yeşilyurt)

SARI KARTLAR: Halil, Emre (Yeşilyurt), Mehmet Tosun, Yunus Emre, Sinan (Derince)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 90 Efe ve Koray (Derince), Dk. 90 Cihat Ateş (Yeşilyurt)