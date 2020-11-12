Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
12 Kas 2020 - 15:36- Spor G: 12 Kas 2020 - 15:38

Derince pek hovarda: 1-1

Misli.com 3. Lig 1. Grup’taki yer alan Belediye Derincespor,  perşembe mesaisinde Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor’u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısını Doğancan’ın şık golü ile önde tamamladı, 78’de yediği golle yine berabere kaldı. Gergin geçen maçın son bölümlerinde Derinceli Koray ve Efe, Malatyalı Cihat Ateş kırmızı kart gördü, kaçan goller saç baş yoldurdu

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Maça Derince ekibi istediği gibi başlayamadı. Bol pas yapan rakibi karşısında Malatya Yeşilyurtlu futbolcular her bölgede şok pres yaptı, ilk 20 dakikada kısır bir oyun ortaya kondu. Bu dakikadan sonra özellikle Melih ile etkili olmak isteyen Derince, 23’te gole yaklaştı. Oyuna her bölgede hakim oldu ve aradığı gol 26. dakikada geldi. Ceza sahası sağ çaprazında kendisine gelen topun yere inmesini beklemeden sol ayağı ile çok iyi vuran Doğancan Aynacı, topu adeta tavana astı, takımını öne geçirdi: 1-0.

MEHMET BAĞLI KAÇIRDI…

Attığı golden sonra da atak bir görüntü çizen ev sahibinde Mehmet Bağlı, 42. dakikada çok net bir gol kaçırdı. Kendi sahasında rakibini çalımladı, kaleci İsmail ile karşı karşıya kaldı. Solunda bomboş pozisyonda iki oyuncu olmasına rağmen kaleye şut çekmeyi düşündü, kaleciyi geçemedi. Zaman zaman gergin anların yaşandığı maçın ilk yarısını Derince önde

REZALET HAKEM YÖNETİMİ…

Karşılaşmanın ikinci yarısında da Derince Muhammed Enes ve Melih ile hovardaca goller kaçırdı. 78’de de kalesinde Halil’in golüne engel olamadı. Rakibin zaman geçirme taktiklerine aldanan hakem Hakan Basık, Cihat Ateş’in oyununa geldi, Efe ile Koray’a kırmızı kart çıkardı. Cihat da, Yeşilyurt adına kırmızı kart gören isimdi. Tek kale maç oynayan ancak kaçırdığı gollerle saç baş yolduran Belediye, bir maçta da daha öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı, çok değerli 2 puan daha kaybetti. Maçın son bölümlerinde ise protokol tribünü karıştı. İki takım yöneticileri arasında tartışma yaşandı, güvenlik güçleri olayı büyümeden engelledi. 

BELEDİYE DERİNCESPOR: 1-MALATYA YEŞİLYURT: 1

STAT: Derince İlçe Stadı

HAKEMLER: Hakan Basık?, Tolga Dede*, Gökhan Coşar*

BELEDİYE DERİNCESPOR: Yunus Emre Genç**, Gökhan Günel**, Sinan Morgil**, Efe Karaoğlu**, Koray Baykara**, Sercan Uslu**, Melih İnan**, Doğancan Aynacı*** (Dk. 70 Mesut Can Tunalı*), Muhammed Enes*, Mehmet Tosun** (Dk. 82 Kulibay*), Mehmet Bağlı ** (Dk.90 Muhammet Fatih*)

MALATYA YEŞİLYURT: İsmail Cengiz*, Erçin Ilgaz**,  İlker Günaslan**, Erhan Gözetlik**, Mücahit**, Gökhan Payal**, Halil Çelik**, Sıddık Çelik** (Dk. 69 Cihat Ateş ?), Yasin Elmas* (Dk. 90 Berkehan*), İzlem Anıl* (Dk. 69 Fahri Utku*), Emre Gemici*

GOLLER: Doğancan Aynacı (Derince) Dk.26, Halil Çelik Dk. 78 (Yeşilyurt)

SARI KARTLAR: Halil, Emre (Yeşilyurt), Mehmet Tosun, Yunus Emre, Sinan (Derince)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 90 Efe ve Koray (Derince), Dk. 90 Cihat Ateş (Yeşilyurt)

# Maç, Derince

12 Kas 2020 - 15:36 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gölcükspor dikiş tutturamıyor: 2-0 mask
Gölcükspor dikiş tutturamıyor: 2-0
İzmitli genç basketbolcu Defne’den minik sporculara özel mektup mask
İzmitli genç basketbolcu Defne’den minik sporculara özel mektup
Kutluer penaltıyla siftah yaptı !.. mask
Kutluer penaltıyla siftah yaptı !..
Darıca bu ne hal?.. mask
Darıca bu ne hal?..
Erdem ve Tugay rakip oldu mask
Erdem ve Tugay rakip oldu
Kara, taş gibiydi !.. mask
Kara, taş gibiydi !..
Anket Kocaeli'de su fiyatını pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit'in göbeğinde yumruk yumruğa kavga! mask
İzmit'in göbeğinde yumruk yumruğa kavga!
Yeşilçam’ın yakışıklı jönü, şimdi böyle yaşıyor mask
Yeşilçam’ın yakışıklı jönü, şimdi böyle yaşıyor
SGK primin eksik dedi, 143 bin TL istedi! mask
SGK primin eksik dedi, 143 bin TL istedi!
Gelin ve kaynana 3’er saat arayla yaşamını yitirdi mask
Gelin ve kaynana 3’er saat arayla yaşamını yitirdi
Collina Arif kazada yaşamını yitirdi mask
Collina Arif kazada yaşamını yitirdi
Elindeki bıçak ile kendini yaralayıp çevreye saldırdı mask
Elindeki bıçak ile kendini yaralayıp çevreye saldırdı

GALERİ

Bisiklet sürerken köpekler saldırdı yetmedi otomobil çarptı! mask
Bisiklet sürerken köpekler saldırdı yetmedi otomobil çarptı!
İzmit Körfezi’nde flamingoların görsel şöleni mask
İzmit Körfezi’nde flamingoların görsel şöleni
İtfaiyenin açtırdığı kuyu Afrikalı çocukları duygulandırdı mask
İtfaiyenin açtırdığı kuyu Afrikalı çocukları duygulandırdı
5 litrelik damacana ile başladı Türkiye şampiyonluğuna ulaştı mask
5 litrelik damacana ile başladı Türkiye şampiyonluğuna ulaştı
Siren çalınca yağmuru unuttular mask
Siren çalınca yağmuru unuttular
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Üzülmez'i aradı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüseyin Üzülmez'i aradı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL