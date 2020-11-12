Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonu!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılığının men ve takibine yönelik yaklaşık 4 aydır yürütülen çalışmalar kapsamımda 10 Kasım günü belirlenen adreslere operasyon düzenledi. İzmit, Gölcük, Başiskele ve Karamürsel ilçelerinde 23, Bursa ili Gemlik ilçesinde 1, Bursa ili İznik İlçesinde 1, Sakarya ili Sapanca ilçesinde 1 ve Sakarya ili Erenler ilçesinde 1 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 27 şüpheli şahsın yakalanmalarına yönelik çalışmalar sonucu düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SİLAH

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 46 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca, 16 adet tüfek, bin 63 adet değişik çap ve markalarda tabanca mermisi, 53 adet şarjör, 1 adet susturucu ile silah yapımında kullanıldığı değerlerindirilen atölyede 2 adet freze makinası, 1 adet sabit matkap, 1 adet torna makinası, 2 adet bileme makinası ve çok sayıda silah parçası 22 adet icra yayı, 7 adet horoz tertibatı, 36 adet üst sürgü takımı ve 18 adet alt gövde takımı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 21’i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 1 şüpheli ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.