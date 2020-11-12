İzmit’in 53 yıllık tarihine sahip olan ve Eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık gibi binlerce öğrenci mezun veren, kentin simgelerinden olan İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi bina yıkım ve hafriyatı toplama ihalesini Çalık Grup bünyesindeki Fethiye Ayakkabı İnşaat kazanmıştı. Geçtiğimiz ay yapılan ihale sonucunda çalışmalar başlamış ve okul derneği tarafından ihaleyi alan firmaya işi bitirilmesi için 75 gün süre verilmişti. 8 Ocak tarihine kadar bitmesi gereken çalışmalarda binadaki demirbaşlar çıkarıldıktan sonra binanın pencere ve çatı sökümü tamamlandı. Söküm işlemleri tamamlanan okul binasının yıkımı için ilk kepçe vuruldu. Okul binasının ardından yurt binasının yıkımı gerçekleşecek.Yıkım ve hafriyat toplama işlemi bittikten sonra yeni binayı TOKİ yapacak.
İmam Hatip Lisesi’ne ilk kepçe vuruldu
İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi okul binasının yıkım işlemi başladı. 8 Ocak’a kadar bitmesi gereken çalışmalar için okul binasına ilk kepçe vuruldu.
12 Kas 2020 - 15:44 - Gündem Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
ELEMAN ARANIYOR
Makina imalatı yapan şirketimiz için, - Makine mühendisliği, makine, resim ve konstrüksiyon mezunu - En az 1 yıl tecrübeli-Yetiştirilmek üzere makina...0538 826 29 00 FMC METAL MAKİNA
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır0532 643 01 81
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.