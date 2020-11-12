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12 Kas 2020 - 15:44- Gündem G: 12 Kas 2020 - 16:28

İmam Hatip Lisesi’ne ilk kepçe vuruldu

İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi okul binasının yıkım işlemi başladı. 8 Ocak’a kadar bitmesi gereken çalışmalar için okul binasına ilk kepçe vuruldu.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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İzmit’in 53 yıllık tarihine sahip olan ve Eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık gibi binlerce öğrenci mezun veren, kentin simgelerinden olan İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi bina yıkım ve hafriyatı toplama ihalesini Çalık Grup bünyesindeki Fethiye Ayakkabı İnşaat kazanmıştı. Geçtiğimiz ay yapılan ihale sonucunda çalışmalar başlamış ve okul derneği tarafından ihaleyi alan firmaya işi bitirilmesi için 75 gün süre verilmişti. 8 Ocak tarihine kadar bitmesi gereken çalışmalarda binadaki demirbaşlar çıkarıldıktan sonra binanın pencere ve çatı sökümü tamamlandı. Söküm işlemleri tamamlanan okul binasının yıkımı için ilk kepçe vuruldu. Okul binasının ardından yurt binasının yıkımı gerçekleşecek.Yıkım ve hafriyat toplama işlemi bittikten sonra yeni binayı TOKİ yapacak.
# İzmit

12 Kas 2020 - 15:44 - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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