KTO’dan Kocaeli Vergi Dairesi ve Saadet Partisi'ne ziyaret

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ve yönetim kurulu sosyal mesafe kurallarına uyumlu olarak ziyaretler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Vergi Dairesi ve Saadet Partisi İl Başkanlığı’na ziyaretler gerçekleştirildi.KTO Başkanı Recep Öztürk,Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Veysel Şenol, Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Gülcan, 15. komite Başkanı Ayşe Hacet Aşar ve Genç Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Nihat Can Kırcı’nın katıldığı ziyaretlerde Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu ve Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Osman EŞGİN'i makamlarında ziyaret edildi.
ÖZTÜRK ‘’HEPİMİZİN ORTAK NOKTASI İLİMİZE HİZMET
Ziyaretlerde konuşan KTO Başkanı Recep Öztürk ‘’Körfez Ticaret Odası olarak ilimizde ve ilçemizde yapılacak olan her çalışmada ortak hareket etme noktasında elimizden geleni yaomaya hazırız. Kocaeli hem stratejik konumu hem de Türkiye’nin en çok vergi veren illeri arasındadır bu anlamda hem siyasi partilerin hem de vergi dairemiz ile ortak amacımız ilimizin gelişimine katkı sağlamaktır. Bu anlamda kurumlar ve partilerimiz ile ilişkilerimizi kuvvetli tutmak ve ortak akıl toplantılarında bir araya gelmek bizler için çok kıymetlidir’’ dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.