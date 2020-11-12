Belguzar Teyze, Başkan Hürriyet'ten spor aleti istedi!

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz pazartesi Düğmeciler Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Dizindeki rahatsızlık nedeniyle doktorun hareket etmesini söylediği ancak imkânı olmayan Belguzar Teyze, Başkan Hürriyet’e spor aleti isteğini iletti. Belguzar Teyze’nin ricasını geri çevirmeyen Başkan Hürriyet iki gün içinde Spor Müdürlüğü ekipleri aracılığı ile spor aletini Düğmeciler Köyü’ne gönderdi.
CANIM FATMAM CANIM KIZIM
Belguzar teyze yaşadığı mutluluğu, “Dizlerimde platin var ve bu yüzden zorluk çekiyordum. Doktorum yürümem gerektiğini söyledi. Onun için başkanımızdan bu spor aletini istedim, çok memnun kaldım. Pazartesi Günü istedim salı günü geldi. Canım Fatma’m, canım kızım. Çok teşekkür ediyorum, selamlarımı iletiyorum” ifadeleriyle dile getirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.