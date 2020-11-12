Belguzar Teyze, Başkan Hürriyet'ten spor aleti istedi!

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, geçtiğimiz pazartesi Düğmeciler Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Dizindeki rahatsızlık nedeniyle doktorun hareket etmesini söylediği ancak imkânı olmayan Belguzar Teyze, Başkan Hürriyet’e spor aleti isteğini iletti. Belguzar Teyze’nin ricasını geri çevirmeyen Başkan Hürriyet iki gün içinde Spor Müdürlüğü ekipleri aracılığı ile spor aletini Düğmeciler Köyü’ne gönderdi.

CANIM FATMAM CANIM KIZIM

Belguzar teyze yaşadığı mutluluğu, “Dizlerimde platin var ve bu yüzden zorluk çekiyordum. Doktorum yürümem gerektiğini söyledi. Onun için başkanımızdan bu spor aletini istedim, çok memnun kaldım. Pazartesi Günü istedim salı günü geldi. Canım Fatma’m, canım kızım. Çok teşekkür ediyorum, selamlarımı iletiyorum” ifadeleriyle dile getirdi.