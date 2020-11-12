Ali İhsan Yavuz koronaya yakalandı

Yenilenen İstanbul seçimi sırasında söylediği “Hiçbir şey olmamışsa bile kesinlikle bir şey oldu” sözleri günlerce tartışılan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından korona testinin pozitif çıktığını duyurdu.

TBMM HASTANESİ'NE BAŞVURDU

Yavuz sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: “Vücut kırgınlığı ve yüksek ateş şikayetiyle TBMM Hastanesi'ne başvurdum. Burada yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyor, maske, mesafe, hijyen vb. kurallara uymanızı istirham ediyorum.”