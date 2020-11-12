Büyükakın: 183 kişi doğrudan tehlikede

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı Meclis Toplantısı bugün Kocaeli Uluslararası kongre merkezinde yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Başkanlığında yapılan meclis toplantısında toplam 128 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

AFETLERE HAZIRLIKLI BİR ÇALIŞMA YAPILIYOR

Muhalefetin bir diğer önergesinde toplu taşıma araçlarında pandemi kurallarına uyulmadığı ve fazla müşteri alınması soruldu. Başka bir önergede ise Kocaeli’de, bin 500 adet bina ve ağır hasarlı 30 adet bina bulunduğu hatırlatılan önergede CHP grubunun türlü çalışmaya destek vereceği ifade edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükın konu ile ilgili mecliste yaptığı konuşmada, “Deprem Master Planı adı altında bazı çalışmalar yapılıyor. Büyükşehir belediyesi olarak kentsel dönüşüm planı hazırlandı. Bunun bilinmesinde yarar var. Sadece depremler değil risk. Afetlere hazırlıklı bir planlama çalışması yapılıyor. Bu siyaset üstü bir meseledir.” ifadelerini kullandı.

“VERİ OLARAK DEPREME EN HAZIRLIKLI ŞEHİR KOCAELİ”

Sürecin ortak paydaşı ile yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu ifade den Büyükakın, “Bunun için kaynak gerekecek. Valilik ile görüşmeler yapılacak. Bu manada eldeki veri anlamında en hazırlıklı şehri Kocaeli diyebilir. Kocaeli Türkiye’de depreme en dayanıklı şehri haline getirilmeli. Bunun nasıl yönetileceği konusuna çalışılması gerekiyor. Ağır hasarlı ve orta hasarlı binalardan başlamak gerekiyor. Bu binaların toplam büyüklüğü 485 bin metrekare, 1 milyar gibi bir kaynak demek. Biz bunu başarabilir. Kocaeli Başaramazsa kimse başaramaz. Öncelikli arsa üretim faaliyeti gerçekleştirip doğru finansman modeli ile devam etmeliyiz. Belediye olarak elimizdeki kaynakların büyük bir kısmını buraya aktarmalıyız. 50 milyonluk bir kaynak yaratabiliriz büyükşehir olarak.” ifadelerini kullandı.

“DARICA TRAFİĞİ İÇİN METRO YAPILIYOR”

Muhalefet Grubu bir diğer yazılı soru önergesinde Darıca trafik sorunu sordu. Fatih Sultan Mehmet Caddesi ve İstasyon Caddelerinde günün her saati trafik çok yoğun olduğunu ifade eden önergede, Darıca'da Termal grup firmasının yapacağı inşaatın getireceği nüfus yoğunluğu ve ayrıca millet bahçesi ile birlikte oluşacak trafik artışı durumu daha da zora sokacağı ifade edildi. Önergede trafik sorunu ile ilgili bir çalışma olup olmadığı soruldu. Önergeye cevap veren Büyükakın, “Her şeyden önce metro yapılıyor. 2023 yılının sonunda bitecek. 11 istasyonun tamamında çalışmalar devam ediyor. Metro bittiğinde trafikten 55 bin araç çekilecek. Cengiz Topel Caddesi için 50 milyon lira kamulaştırma ödedik ve çalışmalar devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİDEN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Meclis gündemi öncesi söz alan İYİ Partili Meclis üyesi Fevzi Canbaz, “İnsanlarımızı depremler öldürmüyor. Uygunsuz yerlere yapılan yüksek binalar öldürüyor. Kat yükseltmeye çalışan belediye başkanlarının dikkate almasını istiyorum. 21 yıldan beri yapılmaya Körfez deprem kaçış yolu var. İhalesi yapılmış bunun için teşekkür ediyoruz. Bir diğer husus Körfez’deki hava kirliliği. Büyükşehir Belediyemizden bir an önce ölçümlerin yapılmasını rica ediyorum.” dedi.

“SAMİMİYETTEN ŞÜPHE DUYUYORUM”

Çanbaz’ın arından İYİ Partili Meclis üyesi Nurcan Acaroğlu Göktaş kürsüye çıkarak Başkanın kurduğu cümlelerde hala gelecek vurgusu yapılıyorsa samimiyetten şüphe duyduğumu belirterek konuşmama istiyorum diyerek konuşmasına başlayan Göktaş, “Esas afet her türlü hukuksuzluğu örten doğruyu yapanı eleştiren zihniyetti. Bir bina belgesi neden yok. Kocaeli’de 99 depreminde çok sayıda bina hasar gördü. İnsanlar barınmaya devam ediyor. 99 öncesinde inşa edilen depremlerden başlamak üzere her bina için kimlik kartı çıkarılmalı. Biz diyoruz ki bir deprem komisyonu oluşturulsun ve bu komisyon bir takvim oluştursun” ifadelerini kullandı.

“SÖYLEMİŞ OLMAK İÇİN SÖYLEDİNİZ”

Göktaş’ın konuşması sonrası konuşan Başkan Büyükakın, “Samimiyetimizi sorgulamasaydınız çok daha mutlu olurdum. Metninizde var olan ifadeleri daha önceki konuşmamda belirtmeme rağmen söylemiş olmak için söylediniz. Umarım mutlu olmuşsunuzdur. İnşallah sizler de samimi olursunu ve süreci yürütürüz. Meclis üyesisiniz, siyaset yapıyorsunuz. Burada söz alıp haber olamaya çalıyorsunuz. Hiçbir şey yapılmadı demek haksızlık. 18 sene yatıldı falan değil ki. Biraz ayarı tutturup söyleyin. Bu bir üslup meselesi.” dedi.

183 KİŞİ DOĞRUDAN TEHLİKEDE

Meclis gündemi öncesi deprem konusunun uzaması nedeni ile verileri açıklayan Başkan Büyükakın, “28 adet ağır hasarlı bina var. 1474 orta hasarlı bina var. Toplam 1502 adet bina var. 28 ağır hasarlı binanın 22 içinde ikamet ediliyor 183 kişi yaşıyor. Bunu acilen dönüştürmemiz lazım. Belki de cebren çıkarmamız gerekiyor. Sayın valimiz ile önümüzdeki günlerde konuşacağım. Bunla ilgili sizlerin de irade beyanı ortada. 193 adet metruk bina. Yıkılması gereken binalardan 420’si bir katlı. 195 adet 4 katlı bina sayısı var. 101 adet 5 katlı, 16 adet 6 katlı bina var.” dedi.

“İL MÜDÜRÜ GÖREVİNİ YAPMIYOR”

Meclis gündeminin devamında çevre kirliliği tartışması yaşandı. İyi Partili Fevzi Canbaz, “Çevre İl Müdürlüğü görevini yapmıyor. Bunun için Kocaeli Çevre Birimini genişletip ele geçirelim. Maalesef hiçbir şeyi yok. Hem denizlerimiz hem havamızı ele geçirelim.” dedi. Canbaz sonrası konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Dün akşam il çevre müdürümüz ve yardımcısı bizzat Dilovası’nda işinin başındaydı. Lütfen hakkını iade edelim.” dedi.