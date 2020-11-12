"Normal icra takiplerini durdurduk"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘tabela vergisi alacağı’ nedeniyle bütün esnafın banka hesaplarına haciz koydurduğunu, esnafın zor durumda kaldığını, perişan olduğunu dün yazarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın da icra işlemlerini durdurmasını istemiştik. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, esnafın tabela vergisi borçlarıyla ilgili açıklama yaptı, esnaflara bazı tavsiyelerde bulundu.
“SAYIŞTAY SUÇLU BULACAKTI”
Büyükakın, “Biz pandemi döneminde normal icra takiplerini tamamen durdurduk. Bu yapılan zorunlu bir takiptir. Vergilerin 5 yıl içinde tahsil edilmesi gerekiyor. Tahsil edilmeyen vergilerin de mecburen takibi yapılması lazım. Arkadaşlar bunu yapmasaydı Sayıştay tarafından suçlu bulunacaktı. Benim tabela vergisi borcu olanlara tavsiyem, 2014 yılına ait vergi borçlarını hemen ödesinler, diğerlerini yapılandırsınlar” dedi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.