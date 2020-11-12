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12 Kas 2020 - 19:38- Gündem G: 12 Kas 2020 - 20:12

Ağır hasta sayısındaki artış sürüyor!

Sağlık Bakanlığı, corona verilerini açıkladı. Virüs nedeniyle bugün 88 kişi hayatını kaybetti. Yeni hasta sayısı 2 bin 841 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır" dedi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı. Bugün yapılan 148 bin 482 testle birlikte toplam test sayısı 15 milyon 713 bin 891’e ulaştı. Son 24 saatte 2 bin 841 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 404 bin 894’e çıktı. 88 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 11 bin 233’e yükseldi. Toplam iyileşen hasta sayısı 2 bin 181 artarak 346 bin 794’e ulaştı. Öte yandan ağır hasta sayısının 3 bin 230, hastalardaki zatürre oranının da yüzde 4.2 olduğu açıklandı. Verilere göre Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 53.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69.9 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 34.9 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı;“Bugün tespit edilen 2.841 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır. Maske ile virüs yükünü düşürelim.”
# açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

12 Kas 2020 - 19:38 - Gündem

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