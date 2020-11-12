Akü hırsızları polise yakalandı

Alınan bilgiye göre 9 Kasım günü Darıca’da pazarcılık yapan 2 esnafa ait aracın akülerinin çalınması olayı ile ilgili Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin Y.A. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Y.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca hırsızlık olayına karıştığı belirlenen S.B. isimli şüpheli de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.