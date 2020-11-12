Genç çift sahte parayla polise yakalandı

Alınan bilgiye göre İstanbul’dan taksiye binen bir çift, kendilerini Darıca İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesine getiren şoföre ödeme yaparak araçtan indi. Parayı alarak geriye dönmek üzere yola çıkan taksici, verilen paraları kontrol ettiğinde sahte olduğunu anladı. Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulunan taksicinin ihbarı üzerine başlatılan çalışmalar sonucu taksiye sahte para ile ödeme yapan çift yakalandı. Şahısların yapılan üst aramasında üzerlerinde 11 adet daha sahte 100 TL çıktı. Evli oldukları öğrenilen O.C. ile E.D.C. isimli zanlılar sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

