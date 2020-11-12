Alınan bilgiye göre İstanbul’dan taksiye binen bir çift, kendilerini Darıca İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesine getiren şoföre ödeme yaparak araçtan indi. Parayı alarak geriye dönmek üzere yola çıkan taksici, verilen paraları kontrol ettiğinde sahte olduğunu anladı. Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulunan taksicinin ihbarı üzerine başlatılan çalışmalar sonucu taksiye sahte para ile ödeme yapan çift yakalandı. Şahısların yapılan üst aramasında üzerlerinde 11 adet daha sahte 100 TL çıktı. Evli oldukları öğrenilen O.C. ile E.D.C. isimli zanlılar sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Genç çift sahte parayla polise yakalandı
İstanbul’da bindikleri ticari taksi şoförüne sahte para verdiği belirlenen bir çift polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çiftin yapılan üst aramasında 11 adet daha sahte 100 TL ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre İstanbul’dan taksiye binen bir çift, kendilerini Darıca İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesine getiren şoföre ödeme yaparak araçtan indi. Parayı alarak geriye dönmek üzere yola çıkan taksici, verilen paraları kontrol ettiğinde sahte olduğunu anladı. Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulunan taksicinin ihbarı üzerine başlatılan çalışmalar sonucu taksiye sahte para ile ödeme yapan çift yakalandı. Şahısların yapılan üst aramasında üzerlerinde 11 adet daha sahte 100 TL çıktı. Evli oldukları öğrenilen O.C. ile E.D.C. isimli zanlılar sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
12 Kas 2020 - 20:09 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
ELEMAN ARANIYOR
Makina imalatı yapan şirketimiz için, - Makine mühendisliği, makine, resim ve konstrüksiyon mezunu - En az 1 yıl tecrübeli-Yetiştirilmek üzere makina...0538 826 29 00 FMC METAL MAKİNA
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır0532 643 01 81
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.