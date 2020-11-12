Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eğitim ve öğretim döneminde çocukların güvenliğinin sağlanması ve zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla periyodik olarak gerçekleştirilen ‘Güvenli Okul Uygulaması’ Başiskele ilçesinde gerçekleşti. Okul ve okul çevresinde yapılan uygulamalarda 183 kişiye kimlik kontrolü yapılırken 105 araç kontrol edildi. Yapılan denetim ve kontrollerde herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmazken denetimleri düzenli olarak devam edeceği belirtildi.
Başiskele’de güvenli okul uygulaması
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Başiskele ilçesinde düzenlenen güvenli okul uygulamasında 183 kişi sorgulanırken 105 araç kontrol edildi.
12 Kas 2020 - 22:41 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.