Başiskele’de güvenli okul uygulaması 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eğitim ve öğretim döneminde çocukların güvenliğinin sağlanması ve zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla periyodik olarak gerçekleştirilen ‘Güvenli Okul Uygulaması’ Başiskele ilçesinde gerçekleşti. Okul ve okul çevresinde yapılan uygulamalarda 183 kişiye kimlik kontrolü yapılırken 105 araç kontrol edildi. Yapılan denetim ve kontrollerde herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmazken denetimleri düzenli olarak devam edeceği belirtildi.