Aranan kişi uygulamada yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşın huzur ve güven ortamının devamı suçun önlenmesi ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında periyodik olarak gerçekleştirilen Narkotik Alan Denetimi uygulaması İzmit ilçesinde gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında şüpheli görülen 50 kişiye kimlik kontrolü yapılırken 10 araç ise kontrol edildi. Yapılan kimlik kontrolünde kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak bulundurmak ve kullanmak suçundan arandığı tespit edilen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Uygulamada başka bir olumsuzluğa rastlanmazken benzer kontrol ve denetimlerin periyodik olarak devam edeceği belirtildi.