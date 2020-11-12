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12 Kas 2020 - 22:43- Asayiş G: 12 Kas 2020 - 22:44

Aranan kişi uygulamada yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmit ilçesinde gerçekleştirilen narkotik alan denetimi uygulamasında aranan 1 kişi polise yakalandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşın huzur ve güven ortamının devamı suçun önlenmesi ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında periyodik olarak gerçekleştirilen Narkotik Alan Denetimi uygulaması İzmit ilçesinde gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında şüpheli görülen 50 kişiye kimlik kontrolü yapılırken 10 araç ise kontrol edildi. Yapılan kimlik kontrolünde kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak bulundurmak ve kullanmak suçundan arandığı tespit edilen 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Uygulamada başka bir olumsuzluğa rastlanmazken benzer kontrol ve denetimlerin periyodik olarak devam edeceği belirtildi. 
# Kocaeli, İzmit

12 Kas 2020 - 22:43 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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