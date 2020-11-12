İSU’nun gelir gider bütçesi arasında 207 milyon fark

Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı sonrası İSU Genel Kurulu yapıldı. 15 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis gündemi saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. İSU Genel Müdürlüğü 2020 yılını ikinci olağan genel kurulunda İSU’nun 2021 yılı tahmini gelir ve gider bütçesi görüşüldü. Genel kurulun dördüncü maddesinde Bundan sonra yapılacak genel kurul toplantılarında görüntü kaydı alınması maddesi oy birliği ile meclisten geçti.

“GİDER BÜTÇESİNİN YÜZDE 43’Ü MAL VE HİZMET ALIMI”

Kurulun beşinde maddesinde İSU Genel Müdürü Ali Sağlık kürsüye çıkarak sunum gerçekleştirdi. Ali Sağlık sunumunda, “Bugün ki genel kurulumuzun amacı 2021 yılı bütçesinin sunulası. 2021 yılı tahmini gelir bütçesi 1 milyar 108 milyon 567 bin lira. Gider Bütçesi ise 1 milyar 316 milyon 466 bin lira olarak hesaplandı. Gelir bütçesini yüzde 89 kendi gelirlerimizin yüzde 11’i ise iller bankası ve gecikme bedelleri. Gider Bütçesinin yüzde 43’ü al ve hizmet alım giderlerine gidecek.” ifadelerini kullandı. Sağlık, açıklamasının devamında İlçelere göre yapılacak yatırımları hızlı bir şekilde anlattı.

“144 TANE BİNEK ARAÇ KİRALIYOR”

İSU çalışanlarına teşekkür ederek konuşmasına başlayan Taşdemir, “2021 yılında 60 milyon TL kiralık araçlar için ayrılmış İSU gibi bir kurumun sahada sürekli ihtiyacı olan vidanjör, su tankeri ve kuka gibi araçları kiralıyor olmasını anlamış değilim. Sürekli bu binek araçlar konusunu dile getiriyorum. 144 tane binek araç kiralanıyor. Bunlar ile ilgili performans programında bir gösterge konulması gerekirdi. Her sene gündeme getiriyoruz. Maalesef ki kiralık araçlar ile ilgili kurum tarafından bir zarar ve kar olarak bildirme yapıldı.” dedi.

“BARAJLAR DEPREME DAYANIKLI MI?”

Taşdemir konuşmasının devamında, “E-ihale şeklinde tüm ihalelerin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Depremlerle alakalı olarak, bizim iki büyük barajımız var. Barajlarımızın depreme dayanıklılığı ne durumda? İSU’nun bununla ilgili bir çalışması var mı öğrenmek istiyoruz. İSU’nun laboratuvarları var. Bu anlamda pandemi sürecinde dezenfektan ürerimi ile ilgili bir çalışma yapabilir mi? Elimizde hali hazırda çalışanlar mevcut.” ifadelerini kullandı.

“İŞİ KENDİ İŞLERİNİ KENDİ YAPABİLİR”

Pandemi döneminde suyun öneminden bahseden Taşdemir, “Temizlik su ile oluyor. 2021 yılında bir su indirimi göremiyoruz. Vatandaşların nefes alması için iyi olacağı kanaatindeyiz. İSU’nun yapmış olduğu ihaleler var. 143 tane açık ihale yapmış. İSU ihale yapmaktan çok aciz durumda. Bir ihaleye 29 firma katılıyor. 12 milyon bedel 186 bin lira bedel belirleniyor. İSU içme suyunu taşerona yaptırıyor, depoları taşerona yapıyor. İSU genel olarak yaptığı birçok işi ihale yöntemi ile taşerona veriyor. İSU bu işleri kendi yapabilir. Malzeme olarak yeterliliği var. İSU büyükşehir belediyesinden sonra en yüksek bütçesi olan kurum. Bu bütçe ile altyapı sorunu kalmamalı. İSU’nun 2021 bütçesine yapıcı eleştirilerimiz ile birlikte evet oyu vereceğiz” dedi.

“YENİ ARAÇLAR ALINACAK”

Taşdemir’in ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bazı araçların satın alınması bazılarının kiralanması doğrudur. İhalede gelen teklifler ile satın alma halinde nasıl bir yol çıkacak onu hesaplıyoruz. 10 tane su tanker 5 tane büyük kazıyıcı bir tane de akaryakıt tankeri alacağız. Ardından ihale hazırlığı yapacağız. Hizmet alımı usulünde bir sakınca görmüyoruz.” ifadelerini kullandı

“BİZ YAPSAYDIK PERSONEL HARCAMASI YÜZDE 20’LERE YÜKSELİR”

Sözlerine devam eden Büyükakın, “Yatırım bütçemiz yüzde 37. Mal ve hizmet alımları yüzde 43. Bütün bunları yapabilmek için 130 milyon civarında bir para harcıyoruz. Sırf bu yatırımları biz yapmak üzere bir sistem kursaydık bizim personel harcamamız yüzde 20 civarlarına çıkacaktı. Yatırımlar farklı ilçelerde yapılıyor. Aynı ekipmanlar sürekli başka yerlere taşınmaz.” dedi.

“BİZİM FİYATLARIMIZ EMSALLERİNDEN İYİ”

Kocaeli’de en pahalı su en pahalı ulaşım diye şehir efsanesi geziyor diyerek konuşmasına devam eden Büyükakın, “Bizim fiyatlarımız emsallerinden çok çok iyi. Su tarifelerimiz son derece rasyonel. Bir yandan yatırım yap, bir yandan da para alma deyince olmuyor. Yapıcı bir yaklaşım sergilediniz teşekkür ederim.” dedi.