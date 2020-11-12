Kamyon ile kamyonet çarpıştı sürücünün baacakları kırıldı!

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1805 Sokak'ta bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şenol İ. idaresindeki 34 UTA 45 plakalı kamyonet, önünde seyreden Murat E. yönetimindeki 34 YJ 3577 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Şenol İ., aracında sıkışarak yaralandı.
BACAKLARI KIRILDI
Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyoneti keserek yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı sürücü, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Bacaklarında kırıklar bulunan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.