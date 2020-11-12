39 yaşında koronaya yenildi!

Alınan bilgiye göre 10 gün önce arkadaşları ile birlikte halı saha maçı yapan ve sonrasında soğuk algınlığına yakalanan AKP İzmit İlçe eski yöneticilerinden olan Ali Kılınçın kuzeni Muhammet Kılınç 39 rahatsızlığının zatüreye çevirmesi üzerine fenalaşarak hastaneye yatırıldı. Bu süreçte kendisine yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Kılınç tedavi gördüğü hastanede fenalaşarak yaşamını yitirdi. Gayri menkul ve inşaat işleri yapan bir firmanın ortaklarından olan evli ve 3 çocuk babası Muhammet Kılınçın cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hatipköy Mezarlığında toprağa verildi.