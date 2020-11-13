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13 Kas 2020 - 02:32- Asayiş G: 13 Kas 2020 - 02:50

Eşini ve oğlunu öldürdü sonra intihar etti!

İzmit Erenler Mahallesinde boşanma aşamasında olduğu eşini ve oğlunu pompalı tüfekle öldüren baba daha sonra aynı tüfekle intihar ederek yaşamına son verdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre eşi Serap Özkan (44) ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Veysel Özkan (54), gece eşi ve 26 yaşındaki oğulları Suat Özkan'ın yaşadıkları İzmit Erenler Mahallesi Keskin Sokakta bulunan evine gelerek eşiyle konuşmak istedi. Evin salon bölümünde konuşmaya başlayan çiftin arasında tartışma çıkınca Veysel Özkan beraberinde getirdi pompalı tüfekle önce eşi Serap Özkan'a ardından oğlu Suat Özkan'a ateş ettikten sonra aynı tüfekle intihar etti. 

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Silah seslerini duran komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Veysel, Suat ve Serap Özkan'ın yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen Özkan ailesinin yakınları sinir krizi geçirirken Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından cenazeler otops yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

# Kadın Cinayeti, İntihar, İzmit, Kocaeli, silah

13 Kas 2020 - 02:32 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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