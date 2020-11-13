Tarhan’dan Kılıçdaroğlu’na Ecevit süprizi

Üzerinde Ara Güler’in yanı sıra Bülent Ecevit’in de imzası bulunan ve Ecevit’in halk arasında “Karaoğlan” lakabıyla anıldığı dönemi karakterize eden fotoğraf, CHP Kocaeli Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Tahsin Tarhan tarafından satın alınarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hediye edildi. Fotoğrafı dikkatle inceleyen Kılıçdaroğlu, özellikle Ecevit’in imzasına ilgi gösterdi. Ara Güler’in objektifinden çıkan çalışmanın kendisine sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu hususta açıklama yapan Tarhan şunları söyledi: “Fotoğrafın ait olduğu yere, Genel Başkanımızın şahsında CHP ailesine dönmesini önemsiyorum. Bu münasebetle hem çok değerli fotoğraf sanatçımız Ara Güler’i hem de eski genel başkanımız ve başbakanımız Bülent Ecevit’i saygı ve rahmetle anıyorum.”