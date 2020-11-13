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13 Kas 2020 - 09:57- Siyaset G: 13 Kas 2020 - 10:01

Tarhan’dan Kılıçdaroğlu’na Ecevit süprizi

Türk fotoğrafçılığın unutulmaz sanatçısı Ara Güler’in 1977 yılında çektiği Bülent Ecevit fotoğrafı müzayede de satışa çıkarıldı.
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Üzerinde Ara Güler’in yanı sıra Bülent Ecevit’in de imzası bulunan ve Ecevit’in halk arasında “Karaoğlan” lakabıyla anıldığı dönemi karakterize eden fotoğraf, CHP Kocaeli Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Tahsin Tarhan tarafından satın alınarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hediye edildi. Fotoğrafı dikkatle inceleyen Kılıçdaroğlu, özellikle Ecevit’in imzasına ilgi gösterdi. Ara Güler’in objektifinden çıkan çalışmanın kendisine sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu hususta açıklama yapan Tarhan şunları söyledi: “Fotoğrafın ait olduğu yere, Genel Başkanımızın şahsında CHP ailesine dönmesini önemsiyorum. Bu münasebetle hem çok değerli fotoğraf sanatçımız Ara Güler’i hem de eski genel başkanımız ve başbakanımız Bülent Ecevit’i saygı ve rahmetle anıyorum.”  
# CHP Kocaeli Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Tahsin Tarhan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli, açıklama, tahsin tarhan

13 Kas 2020 - 09:57 - Siyaset

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

kibarcik - körler sagırlar bırbırlerını agırlar mısalı ne bomboş işlerle mesgulsunuz beee cemayuz evvelınızden berı hayırlı bir kıyamete kadar chp den sadır olmaz veselam

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Kasım 11:59
01

Yenidoğanlı - tahsin sen bu ata fazla sokuluyorsunda bu atla 2023 senesinde piste zor girersin anladın sen onu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Kasım 11:43

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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