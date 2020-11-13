Üzerinde Ara Güler’in yanı sıra Bülent Ecevit’in de imzası bulunan ve Ecevit’in halk arasında “Karaoğlan” lakabıyla anıldığı dönemi karakterize eden fotoğraf, CHP Kocaeli Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Tahsin Tarhan tarafından satın alınarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hediye edildi. Fotoğrafı dikkatle inceleyen Kılıçdaroğlu, özellikle Ecevit’in imzasına ilgi gösterdi. Ara Güler’in objektifinden çıkan çalışmanın kendisine sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu hususta açıklama yapan Tarhan şunları söyledi: “Fotoğrafın ait olduğu yere, Genel Başkanımızın şahsında CHP ailesine dönmesini önemsiyorum. Bu münasebetle hem çok değerli fotoğraf sanatçımız Ara Güler’i hem de eski genel başkanımız ve başbakanımız Bülent Ecevit’i saygı ve rahmetle anıyorum.”
13 Kas 2020 - 09:57- Siyaset Güncelleme: 13 Kas 2020 - 10:01
Tarhan’dan Kılıçdaroğlu’na Ecevit süprizi
Türk fotoğrafçılığın unutulmaz sanatçısı Ara Güler’in 1977 yılında çektiği Bülent Ecevit fotoğrafı müzayede de satışa çıkarıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
kibarcik - körler sagırlar bırbırlerını agırlar mısalı ne bomboş işlerle mesgulsunuz beee cemayuz evvelınızden berı hayırlı bir kıyamete kadar chp den sadır olmaz veselam
Yenidoğanlı - tahsin sen bu ata fazla sokuluyorsunda bu atla 2023 senesinde piste zor girersin anladın sen onu
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.