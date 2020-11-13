Bakan Koca'dan maske açıklaması! Hayatımızdan çıkıyor

Çin'den yayılan ve yaklaşık olarak 1 yıldır devam eden koronavirüs salgınına karşı henüz net bir aşı ya da tedavi yöntemi bulunamadı. Birçok firma tarafından aşı çalışmaları devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca herkesi umutlandıracak bir açıklama yaptı.
"MASKE YAKIN ZAMANDA HAYATIMIZDAN ÇIKMIŞ OLACAK"
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Koca, "Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak." ifadelerini kullandı.
"AŞI ÇALIŞMALARINDA BÜYÜK İLERLEMELER VAR"
Aşı çalışmalarında ilerlemeler olduğunu bildiren Koca, "COVID-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için: Sağ olun." dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Ersoy Kandemir - Sen hiç “Atma Ricep din kardeşüyuz “diye bir söz duydun mu Fahrettin efendi!
Tekin 41 - SAYIN BAKAN ASI YI BIZ YAPARIZ HALLEDERIZ DERSEN COK YANILIRSIN.BIZIM TEKNOLOJ8MIZ UYGUN DEGIL.BIKTIK BU KOPYALA YAPISTIR OYUNLARINDAN.YERLI MILLI PALAVRALARINDAN..KANDIRMAYIN MILLETI ARTIK.
Masal Anlatmak - tekin amazon ormanlarındaki kabilelerle yaşıyorsun herhalde o ormanlardan biraz çıkmaya bak dışarda başka dünyalar var
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.