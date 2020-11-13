Bakan Koca'dan maske açıklaması! Hayatımızdan çıkıyor

Çin'den yayılan ve yaklaşık olarak 1 yıldır devam eden koronavirüs salgınına karşı henüz net bir aşı ya da tedavi yöntemi bulunamadı. Birçok firma tarafından aşı çalışmaları devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca herkesi umutlandıracak bir açıklama yaptı.

"MASKE YAKIN ZAMANDA HAYATIMIZDAN ÇIKMIŞ OLACAK"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Koca, "Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak." ifadelerini kullandı.

"AŞI ÇALIŞMALARINDA BÜYÜK İLERLEMELER VAR"

Aşı çalışmalarında ilerlemeler olduğunu bildiren Koca, "COVID-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için: Sağ olun." dedi.