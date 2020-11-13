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13 Kas 2020 - 10:30- Sağlık G: 13 Kas 2020 - 10:37

Bakan Koca'dan maske açıklaması! Hayatımızdan çıkıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşı çalışmalarında ilerlemeler olduğunu duyurdu. Koca, "Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak" ifadelerini kullandı.

mask

Çin'den yayılan ve yaklaşık olarak 1 yıldır devam eden koronavirüs salgınına karşı henüz net bir aşı ya da tedavi yöntemi bulunamadı. Birçok firma tarafından aşı çalışmaları devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca herkesi umutlandıracak bir açıklama yaptı.

"MASKE YAKIN ZAMANDA HAYATIMIZDAN ÇIKMIŞ OLACAK"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Koca, "Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak." ifadelerini kullandı.

"AŞI ÇALIŞMALARINDA BÜYÜK İLERLEMELER VAR"

Aşı çalışmalarında ilerlemeler olduğunu bildiren Koca, "COVID-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için: Sağ olun." dedi.
# Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs, açıklama

13 Kas 2020 - 10:30 - Sağlık

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Ersoy Kandemir - Sen hiç “Atma Ricep din kardeşüyuz “diye bir söz duydun mu Fahrettin efendi!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Kasım 12:10
01

Tekin 41 - SAYIN BAKAN ASI YI BIZ YAPARIZ HALLEDERIZ DERSEN COK YANILIRSIN.BIZIM TEKNOLOJ8MIZ UYGUN DEGIL.BIKTIK BU KOPYALA YAPISTIR OYUNLARINDAN.YERLI MILLI PALAVRALARINDAN..KANDIRMAYIN MILLETI ARTIK.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 13 Kasım 11:11
02

Masal Anlatmak - @Tekin 41 01 nolu yoruma cevabı: tekin amazon ormanlarındaki kabilelerle yaşıyorsun herhalde o ormanlardan biraz çıkmaya bak dışarda başka dünyalar var

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Kasım 11:46
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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