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13 Kas 2020 - 10:54- Gündem G: 13 Kas 2020 - 10:55

Büyükşehir’den ara tatilde çocuklara eğlenceli atölyeler

Sanat ve Eğlence Atölyeleri çocukların tatili en verimli şekilde değerlendirmelerini sağlayacak

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Uzaktan eğitim modeli ile devam eden 2020-2021 eğitim döneminde birinci yarıyıl tatili 16-23 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Eğitim konusunda yaptığı icraatlar ve gelecek nesillere verdiği önemle bilinen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocukların zamanlarını iyi değerlendirmeleri için bu dönemde de çocukların yanında olacak. Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Şube Müdürlüğü, ara tatilde çocukların zamanlarını verimli şekilde geçirebilmeleri için sanat ve eğlence atölyeleri kurdu. 16-21 Kasım tarihleri gerçekleştirilecek faaliyetlerde pandemi ve hijyen kuralları en üst düzeyde uygulanacak.

7-13 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLAR YARARLANACAK

Sanat ve eğlence atölyelerinden 7-13 yaş arasındaki ilköğretim çağındaki çocuklar yararlanacak. Atölyeler; İzmit’te Kocaeli Kongre Merkezi, Gebze’de Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi’nde kurulacak. Eğlenceli eğitimleri alanında uzman eğitmenler verecek.

PANDEMİ NEDENİYLE SINIRLI SAYIDA BAŞVURU

Yaşanan Covit-19 salgını nedeniyle atölyelere sınırlı sayıda katılımcı kabul edilecek. Başvurular, ebelediye.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden online yapılacak. Sitede etkinliklerin tam listesi ile faaliyet saatleri yer alacak.

ONLARCA ATÖLYE, KÜLTÜR- SANATLA DOLU ETKİNLİKLER

Etkinlik alanlarında Karagözden, Ebruya, Karikatürden Masal ve Müziğe, Origamiden, Taş Boyamaya, Bez Bebekten, Saksı Tasarıma kadar ondan fazla atölye kurulacak. Çocuklar bu atölyelerde el becerilerini geliştirirken, sanat ve kültürün ışığında vakitlerini en iyi şekilde değerlendirebilecek. Etkinliklerdeki en önemli merkezlerden birini Masal Atölyeleri oluşturacak. Çocuklara bu atölyelerde Türk ve Dünya Edebiyatının en değerli masalları anlatılacak. Ayrıca yine bu atölyelerde masal anlatma teknikleri de çocuklara öğretilecek.

KURULACAK ATÖLYELER

Kocaeli Kongre Merkezi’nin Karamürsel Alp, Süleyman Paşa ve Pertev Mehmet Paşa Salonlarında, Gebze’de ise Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesinde gerçekleştirilecek etkinlikler için şu atölyeler kurulacak: Karagöz Atölyesi, Karikatür Atölyesi, Masal-Mühür Atölyesi, Müzik Aletleri Yapım Atölyesi, Masal Anlatıcılığı Atölyesi (Masal Anlatma teknikleri)Masal Sikke Atölyesi, Müzik Atölyesi-Sesimi Keşfediyorum. Kids Nook Masal Atölyesi, Saksı Tasarım Atölyesi, Ebru Atölyesi, Bez Bebek Atölyesi, Origami Atölyesi, Masal-Mask Atölyesi, Taş Boyama Atölyesi

TMM KURALINDAN TAVİZ YOK

Öte yandan tüm dünyayı etkisi altına alan Covit-19 salgını nedeniyle pandemi ve hijyen kuralları söz konusu etkinliklerde önem taşıyacak. Öncelikli olarak çocukların sağlığı göz önünde bulundurulurken, bu kapsamda hijyen kuralları en üst düzeyde uygulanacak. Öğrenci ve veliler, Kocaeli Kongre Merkezi ve Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi’ne Hes kodu ile kabul edilecek. Maskesiz ve HES kodu olmayan misafir etkinliklere katılamayacak. Her atölye çalışma öncesi ve sonrası görevliler tarafından dezenfekte edilerek, havalandırılacak. Etkinliklerde temizlik, maske ve mesafe (TMM) kurallarından taviz verilmeyecek.

# Kocaeli, İzmit, Büyükşehir, Gebze, karamürsel, eğitim

13 Kas 2020 - 10:54 - Gündem

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