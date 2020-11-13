Bilgi Köprüsü Kids çocukları Kızılay Haftasını kutladı

Kızılay'ın görevinin Her nerede görülürse hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak insanın hayatını ve sağlığını korumak onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı dostluğu saygıyı işbirliğini ve sürekli barışı getirmeye uğraşmak olduğu çocuklara oyunlarla anlatıldı. İhtiyaç duyulduğu anda dayanışmanın ıstırap anında eşitliğin savaşın en kızgın anında insancıllığın tarafsızlığın ve barışın simgesi olduğu vurgulandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada Kızılay'ın herkesin ihtiyacı olan bir yardım kuruluşu olduğu bilincini çocuklara aşılamanın ve bu bilinci geliştirip yeni nesillere aktarmanın önemli olduğu belirtildi. Ayrıca kurum içinde kurulan Kızılay çadırlarında da temsili olarak ihtiyaç sahibi ve yaralılara yardım çalışması yapıldı.