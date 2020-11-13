Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
13 Kas 2020 - 10:59- Eğitim G: 13 Kas 2020 - 11:00

Bilgi Köprüsü Kids çocukları Kızılay Haftasını kutladı

29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasındaki Kızılay Haftası İzmit Yenişehir Mahallesi Konak Sokakta çift yabancı dil eğitimi veren Bilgi Köprüsü Kids Anaokulunda da özel programla kutlandı. Amacıyla verdiği hizmetlerle çocuklara Kızılay en doğru şekilde anlatıldı. Çocuklar düzenledikleri etkinliklerle Kızılayın önemini çok daha iyi kavradı
mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Kızılay'ın görevinin Her nerede görülürse hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak insanın hayatını ve sağlığını korumak onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı dostluğu saygıyı işbirliğini ve sürekli barışı getirmeye uğraşmak olduğu çocuklara oyunlarla anlatıldı. İhtiyaç duyulduğu anda dayanışmanın ıstırap anında eşitliğin savaşın en kızgın anında insancıllığın tarafsızlığın ve barışın simgesi olduğu vurgulandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada Kızılay'ın herkesin ihtiyacı olan bir yardım kuruluşu olduğu bilincini çocuklara aşılamanın ve bu bilinci geliştirip yeni nesillere aktarmanın önemli olduğu belirtildi. Ayrıca kurum içinde kurulan Kızılay çadırlarında da temsili olarak ihtiyaç sahibi ve yaralılara yardım çalışması yapıldı.

13 Kas 2020 - 10:59 - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Türkiye geneli onlıne 'Akademik Değerlendirme Sınavı' uygulanacak mask
Türkiye geneli onlıne 'Akademik Değerlendirme Sınavı' uygulanacak
Körfezim "Temiz Okul" belgesini aldı mask
Körfezim "Temiz Okul" belgesini aldı
Özel Körfezim Eğitim Kurumları TSE tescilli  ‘temiz oku’ belgesini aldı mask
Özel Körfezim Eğitim Kurumları TSE tescilli  ‘temiz oku’ belgesini aldı
Tübitak Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, öğrencilerle online buluşacak mask
Tübitak Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, öğrencilerle online buluşacak
Bakan Selçuk ara tatil tarihini açıkladı mask
Bakan Selçuk ara tatil tarihini açıkladı
GTÜ bir projeyi daha ürüne dönüştürdü mask
GTÜ bir projeyi daha ürüne dönüştürdü
Anket Kocaeli'de su fiyatını pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit'in göbeğinde yumruk yumruğa kavga! mask
İzmit'in göbeğinde yumruk yumruğa kavga!
SGK primin eksik dedi, 143 bin TL istedi! mask
SGK primin eksik dedi, 143 bin TL istedi!
Gelin ve kaynana 3’er saat arayla yaşamını yitirdi mask
Gelin ve kaynana 3’er saat arayla yaşamını yitirdi
Elindeki bıçak ile kendini yaralayıp çevreye saldırdı mask
Elindeki bıçak ile kendini yaralayıp çevreye saldırdı
Kocaeli’de açık alanda sigara içmek yasaklandı mask
Kocaeli’de açık alanda sigara içmek yasaklandı
Berat Albayrak'ın babasından açıklama! mask
Berat Albayrak'ın babasından açıklama!

GALERİ

Kocaeli'de bu kadar da olmaz dedirten kazalar! mask
Kocaeli'de bu kadar da olmaz dedirten kazalar!
Eşini ve oğlunu öldürdü sonra intihar etti! mask
Eşini ve oğlunu öldürdü sonra intihar etti!
Elektrikli bisikletli iki kardeşe ticari araç çarptı mask
Elektrikli bisikletli iki kardeşe ticari araç çarptı
Bisiklet sürerken köpekler saldırdı yetmedi otomobil çarptı! mask
Bisiklet sürerken köpekler saldırdı yetmedi otomobil çarptı!
İzmit Körfezi’nde flamingoların görsel şöleni mask
İzmit Körfezi’nde flamingoların görsel şöleni
İtfaiyenin açtırdığı kuyu Afrikalı çocukları duygulandırdı mask
İtfaiyenin açtırdığı kuyu Afrikalı çocukları duygulandırdı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL