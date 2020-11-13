Kızılay'ın görevinin Her nerede görülürse hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak insanın hayatını ve sağlığını korumak onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı dostluğu saygıyı işbirliğini ve sürekli barışı getirmeye uğraşmak olduğu çocuklara oyunlarla anlatıldı. İhtiyaç duyulduğu anda dayanışmanın ıstırap anında eşitliğin savaşın en kızgın anında insancıllığın tarafsızlığın ve barışın simgesi olduğu vurgulandı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada Kızılay'ın herkesin ihtiyacı olan bir yardım kuruluşu olduğu bilincini çocuklara aşılamanın ve bu bilinci geliştirip yeni nesillere aktarmanın önemli olduğu belirtildi. Ayrıca kurum içinde kurulan Kızılay çadırlarında da temsili olarak ihtiyaç sahibi ve yaralılara yardım çalışması yapıldı.
13 Kas 2020 - 10:59- Eğitim Güncelleme: 13 Kas 2020 - 11:00
Bilgi Köprüsü Kids çocukları Kızılay Haftasını kutladı
29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasındaki Kızılay Haftası İzmit Yenişehir Mahallesi Konak Sokakta çift yabancı dil eğitimi veren Bilgi Köprüsü Kids Anaokulunda da özel programla kutlandı. Amacıyla verdiği hizmetlerle çocuklara Kızılay en doğru şekilde anlatıldı. Çocuklar düzenledikleri etkinliklerle Kızılayın önemini çok daha iyi kavradı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.