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13 Kas 2020 - 11:03- Siyaset G: 13 Kas 2020 - 11:08

KYK borç yapılandırması Meclis'ten geçti!

KYK borç yapılandırma, öğrenim kredisi borcu olanların gündeminde yer alıyor. Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçlarını da içeren İstihdam teşviki ve borç yapılandırmasına ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. KYK borcu olanlar, yeni düzenlemeye göre, 18 taksitle borcunu ödeyebilecek. 
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KYK yapılandırması son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Maksimum 18 taksit yapılabiliyor. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödeme yapılırsa, burada biliyorsunuz ana paranın yanında işleyen faizler var, onlar siliniyor bu vergi borçlarının." demişti. Meclis'te kabul edilen teklife göre, KYK borçları Ocak 2021'de başlayacak.

KYK BORÇ YAPILANDIRMASI TBMM'DE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanuna göre, vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek. Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlanacak. Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları yapılandırma kapsamında olacak.

18 TAKSİTTE ÖDENEBİLECEK

Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da yapılandırılabilecek. Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI? 

KYK borç yapılandırma teklifi henüz Resmi Gazete'de yayınlanmadı. Teklifin ilerleyen günlerde yasalaşması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

13 Kas 2020 - 11:03 - Siyaset

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