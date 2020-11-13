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13 Kas 2020 - 11:14- Gündem G: 13 Kas 2020 - 11:15

Darıca sahil otoparkında hummalı çalışma sürüyor

Kocaeli’de yaşayan vatandaşların cazibe merkezlerinden birisi olan Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nın batı tarafı giriş kısmına inşa edilen otoparkta hummalı çalışmalar devam ediyor
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Açıldığı günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisini gören Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı, Kocaeli’nin cazibe merkezlerinden birisi haline geldi. Yeşilin ve masmavi denizin seyri ile dinlenmek için sahil parkına gelen vatandaşların, otopark sorunu yaşamamasını amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, parkın batı tarafındaki giriş kısmına yeni bir otopark inşa ediyor. A otoparkı olarak isimlendirilen yeni otoparkın bir kısmı asfaltlanırken diğer bir kısmında zemin düzenleme (reglaj) çalışmaları yapılıyor.

303 ARAÇLIK YENİ OTOPARK

Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan çalışmada, sahil parkının batı tarafı giriş kısmındaki 4 bin 300 metrekare alanda otopark inşası gerçekleştiriliyor. 303 araç kapasiteli olacak olan otopark için 320 metre yağmur suyu imalatı yapılırken otoparkın bir kısmına asfalt serimi gerçekleştirildi. Asfalt serilen kısımda bordür imalatları da yapıldı.

BİN 500 TON ASFALT SERİLECEK

Otopark çalışması kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, alana toplamda bin 500 ton asfalt serecek. Orta refüj imalatlarının da yapılacağı otoparkta, engelli araçlara özel park yerleri de bulunacak.

ÜÇÜNCÜ OTOPARK OLACAK

Darıca sahil parkının mevcut durumunda iki adet otoparkı bulunuyor. Özellikle akşam saatleri ile hafta sonu günlerinde oluşan yoğunlukta vatandaşların otopark sıkıntısı çekmemesi için üçüncü bir otopark inşa ediliyor.

# Kocaeli, Büyükşehir

13 Kas 2020 - 11:14 - Gündem

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