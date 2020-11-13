Karacan mezarı başına anıldı

2 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitiren Lastik-İş Sendikası Onursal Başkanı Abdullah Karacan ölümünün yıl dönümünde Bağçeşme'de ki mezarı başında anıldı. Düzenlenen anma törenine Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Sarı’nın yanı sıra Karacan’ın eşi Tülay Karacan, kızları Ebru Karacan ve Esra Aktaş, sendika temsilcileri, konfederasyon üyeleri ve çok sayıda işçi katıldı.

“BİZ GELDİĞİMİZDA KAYYUMA DEVREDİLİYORDU”

Karacan'ın Mezarı başında okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası kısa bir konuşma yapan Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı, "Allah genel Başkanımızın mekanını cennet eylesin. Abdullah Karacan'ın anlatmak için 1999 senesinden başlamak doğru olacaktır. Genel merkezimize geldiğimizde kayyum devrediliyordu. Sendikamız bu güne getirmek için yoğun bir çaba sarf etti. Abdullah Karacan Türkiye işçi sınıfına ne kazandırdı ye bakmak gerekiyor. Abdullah Karacan, Türkiye’de ilk defa bireysel emeklilik sistemini getiren sendika başkanıdır.” ifadelerini kullandı.

“TARTIŞMA DEĞİL, KARANLIK GÜÇLER”

Sözlerini sürdüren Sarı, “Abdullah Karacan esnek çalışmayı toplu sözleşmelerine koymamıştır. Aynı zamanda Türkiye’de ilk defa özle sağlık sigortası olmak üzere, bireysel emeklilik sistemini getiren sendika başkanıdır. Bunlardan da önemlisi Türkiye’de ilk defa taşeron işçiliği bitiren sendiaka başkanıdır. Abdullah Karacan neden öldürüldü diye baktığımız zaman fabrikada kısır bir konudan çıkan tartışmadan değil, ilk günden beri ifade ettiğimiz gibi organize bir şekilde karanlık güçler karşımıza çıkmaktadır” dedi.

“KATİLİ BEDAVA SAVUNUYORUZ DEDİLER”

Buradan söylüyorum katilin avukatları biz bedava katili savunuyoruz dediler. Buda bir suçtur. Katilin avukatların masraflarını kimlerin ödediğine buradan soruyorum. Abdullah Karacan’ı kaybettikten sonra insan hayatının bu kadar ucuz olmadığının anlaşılması lazım. Abdullah Karacan Lastik İş Sendikasını sosyal sendikacılıkla çok doğru yatırımlar yaparak kazandırdığı hakları bizler de korumaya güçlendirmeye devam edeceğiz. 2021 yılı 2020 yılına göre daha kötü geçecek. Ama biz Abdullah Karacandan aldığımız bilinçle haklarımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Bugün gösterdiğiniz vefanızı bırakmayın. Abdullah Karacan’ın dün elinden tuttuğu insanların bugün nasıl bir halde olduğunu unutmayın. Hainler hainliklerine devam edecektir. Ama Lasitik- İş sendikası emin ellerdedir.” dedi.