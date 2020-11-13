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13 Kas 2020 - 12:51- Asayiş G: 13 Kas 2020 - 12:53

13 yaşındaki Emirhan, kalbine yenik düştü

Gebze'de, spor okulu öğrencisi Emirhan Genç (13), antrenman sonrası gittiği soyunma odasında kalp krizi geçirdi. Genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Demirören Haber Ajansı
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Gebze Gaziler Mahallesi’nde bulunan spor okulunda futbol oynayan Emirhan Genç, 2 gün önce halı sahadaki antrenmana katıldı. Antremanın ardından soyunma odasına giden çocuk, aniden  fenalaştı. Yere yığılan Emirhan Genç’e ilk müdahaleyi spor okulunun personeli yaptı. İhbar üzerine gelen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Emirhan Genç'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Tedaviye alınan çocuk, bugün hayatını kaybetti. Emirhan Genç'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
# Spor, Futbol, Gebze, çocuk

13 Kas 2020 - 12:51 - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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