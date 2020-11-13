Kent Konut'u yeniden gündeme getirdi "Tahir Bey konuyu geçiştirdi"

Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu bugün partisinin il binasında haftalık olağan basın toplantısı düzenledi. Ülke ve kent gündemi ilişkin açıklamalarda bulunan Mutlu Tuana 3 evleri ve Haldız İnşaat üzerinden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a yüklendi.

"6 BİN M2 BRANDA"

Geçtiğimiz haftasonu gerçekleşen AKP Kongresinde başkan seçilen Mehmet Ellibeş'i tebrik ederek konuşmasına başlayan Mutlu, kongre ile ilgili eleştirilerde bulundu. Mutlu açıklamasında, "Kongre Uluslar arası Fuar Merkezinde yapıldı. Kongrenin A'dan Z'ye her şeyini Büyükşehir Belediyesi yaptı. 30 bin m2 kapalı alana sahip uluslararası Fuar merkezinin tüm duvarları brandalar ile kaplanmış. Yer gök brandalar ve bayraklarla giydirilmiş. Büyükşehir belediyesine ait tüm bilboardlar donatılmış. Nereden baksanız 6 bin m2 branda.

"NEDEN BELEDİYE BÜTÇESİNDEN YAPMIYORSUNUZ"

"Ak parti kongresinin Büyükşehir Belediyesine maliyeti nedir, Kaç milyondur. AKP bu kongrede yaptırdığı harcamanın faturasını gösterebilir mi? Parti kongresini neden belediye bütçesinden yapıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanının gelişiyle ilimizde uzun zamandır yapılamayan işlerin hızlıca bitirildiğine de şahit oluyoruz. Keşke Cumhurbaşkanımız Bursa tarafından gelseydi de şu yılan hikayesine dönen Karamürsel battı çıktısı da hızlıca bitirilebilseydi."

"TEST YAPTIRMAK SADECE AKP'Lİ OLANLARA MI HAK"

"Ayrıca Cumhurbaşkanı gelecek diye salona gireceklere, alanda çalışanlara, tüm delegelere, tüm kamu kurumlarının yöneticilerine özetle alana girme hatta yakınından geçme ihtimali olan herkese test yapılıyor. 2 günde binlerce kişiye test yapıldı. Öyle ki test yapılan insanların sonucu 24 saatte çıkıyorken kongre sürecinde yoğunluktan dolayı bir türlü çıkmak bilmemiştir. Çünkü AKP kongresi için yapılan testlerin sonuçları öncelikle çıkması gerekiyor. Sağlık çalışanları bile belirtisi olmadıkça test yaptıramazken, vatandaş çok mecbur kalırsa Özel Hastanelere yüzlerce lira verip test yaptırırken bu nasıl bir bolluktur. Neden sadece zorunlu olarak katılması gerekenler katılmıyor bu kongreye, test yaptırmak sadece Ak partili olanlara mahsus bir hak mıdır." dedi.

"SORULARINI YİNELEDİ"

Mutlu sözlerine geçtiğimiz haftalarda bizim de gündemimize aldığımız Kent konutun Tuana 3 projesinin durumuyla ilgili konuşarak devam etti, "Bir meclis üyesi tarafından Sayın Tahir Büyükakın, ‘şirket tasfiye istedi hukuk izin vermedi biz de kabul etmedik. Pandemi sebebiyle süre uzatımı verdik’ dedi ve konuyu geçiştirdi. Oysa sorularımız oldukça açık ve izaha muhtaçtı. Müteahhit firma işin %64’ünü bitirdiği halde payına düşen dairelerin çoğunu satıp parasını alıp kalanları da temlik vermek suretiyle devlet bankasından kredi çekerek nakite çevirdiği doğru mu? İlk Projede olmayan bir AVM’yi plan tadilatı ile projeye ekletip bunu da ünlü bir mağaza zincirine sattı mı? Proje bu halde iken teminatını alıp çıkmak suretiyle tasfiye etmeye kalktı mı? Kaçıncı kez süre uzatımı veriyorsunuz? Herhangi bir inşaat faaliyeti başlamadığı halde teminata el koyup neden sözleşmeyi feshetmiyorsunuz? Tahir başkan daha ne kadar yuvarlayabilecek konuyu bekleyip göreceğiz." diyerek sözlerini sonlandırdı.nDilara POLAT

FOTOKOD

MUTLU: "Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu"