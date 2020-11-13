Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
13 Kas 2020 - 12:55- Siyaset G: 13 Kas 2020 - 13:23

Kent Konut'u yeniden gündeme getirdi "Tahir Bey konuyu geçiştirdi"

Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu haftalık olağan basın açıklamasında Kent Konut üzerinden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a yüklendi.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
mask

Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu bugün partisinin il binasında haftalık olağan basın toplantısı düzenledi. Ülke ve kent gündemi ilişkin açıklamalarda bulunan Mutlu Tuana 3 evleri ve Haldız İnşaat üzerinden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a yüklendi.

"6 BİN M2 BRANDA"

Geçtiğimiz haftasonu gerçekleşen AKP Kongresinde başkan seçilen Mehmet Ellibeş'i tebrik ederek konuşmasına başlayan Mutlu, kongre ile ilgili eleştirilerde bulundu. Mutlu açıklamasında, "Kongre Uluslar arası Fuar Merkezinde yapıldı. Kongrenin A'dan Z'ye her şeyini Büyükşehir Belediyesi yaptı. 30 bin m2 kapalı alana sahip uluslararası Fuar merkezinin tüm duvarları brandalar ile kaplanmış. Yer gök brandalar ve bayraklarla giydirilmiş. Büyükşehir belediyesine ait tüm bilboardlar donatılmış. Nereden baksanız 6 bin m2 branda.

"NEDEN BELEDİYE BÜTÇESİNDEN YAPMIYORSUNUZ"

"Ak parti kongresinin Büyükşehir Belediyesine maliyeti nedir, Kaç milyondur. AKP bu kongrede yaptırdığı harcamanın faturasını gösterebilir mi? Parti kongresini neden belediye bütçesinden yapıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanının gelişiyle ilimizde uzun zamandır yapılamayan işlerin hızlıca bitirildiğine de şahit oluyoruz. Keşke Cumhurbaşkanımız Bursa tarafından gelseydi de şu yılan hikayesine dönen Karamürsel battı çıktısı da hızlıca bitirilebilseydi."

"TEST YAPTIRMAK SADECE AKP'Lİ OLANLARA MI HAK"

"Ayrıca Cumhurbaşkanı gelecek diye salona gireceklere, alanda çalışanlara, tüm delegelere, tüm kamu kurumlarının yöneticilerine özetle alana girme hatta yakınından geçme ihtimali olan herkese test yapılıyor. 2 günde binlerce kişiye test yapıldı. Öyle ki test yapılan insanların sonucu 24 saatte çıkıyorken kongre sürecinde yoğunluktan dolayı bir türlü çıkmak bilmemiştir. Çünkü AKP kongresi için yapılan testlerin sonuçları öncelikle çıkması gerekiyor. Sağlık çalışanları bile belirtisi olmadıkça test yaptıramazken, vatandaş çok mecbur kalırsa Özel Hastanelere yüzlerce lira verip test yaptırırken bu nasıl bir bolluktur. Neden sadece zorunlu olarak katılması gerekenler katılmıyor bu kongreye, test yaptırmak sadece Ak partili olanlara mahsus bir hak mıdır." dedi.

"SORULARINI YİNELEDİ"

Mutlu sözlerine geçtiğimiz haftalarda bizim de gündemimize aldığımız Kent konutun Tuana 3 projesinin durumuyla ilgili konuşarak devam etti, "Bir meclis üyesi tarafından Sayın Tahir Büyükakın, ‘şirket tasfiye istedi hukuk izin vermedi biz de kabul etmedik. Pandemi sebebiyle süre uzatımı verdik’ dedi ve konuyu geçiştirdi.  Oysa sorularımız oldukça açık ve izaha muhtaçtı. Müteahhit firma işin %64’ünü bitirdiği halde payına düşen dairelerin çoğunu satıp parasını alıp kalanları da temlik vermek suretiyle devlet bankasından kredi çekerek nakite çevirdiği doğru mu? İlk Projede olmayan bir AVM’yi plan tadilatı ile projeye ekletip bunu da ünlü bir mağaza zincirine sattı mı? Proje bu halde iken teminatını alıp çıkmak suretiyle tasfiye etmeye kalktı mı? Kaçıncı kez süre uzatımı veriyorsunuz? Herhangi bir inşaat faaliyeti başlamadığı halde teminata el koyup neden sözleşmeyi feshetmiyorsunuz? Tahir başkan daha ne kadar yuvarlayabilecek konuyu bekleyip göreceğiz." diyerek sözlerini sonlandırdı.nDilara POLAT

 

FOTOKOD

MUTLU: "Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu"

# Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, Kent Konut, AKP, Büyükşehir, karamürsel, Vatandaş, Bursa

13 Kas 2020 - 12:55 - Siyaset

Muhabir Dilara Polat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
DEVA Çayırova mazbatasını aldı mask
DEVA Çayırova mazbatasını aldı
Eski Bakan, ‘istesek doları düşürürüz’ demişti” mask
Eski Bakan, ‘istesek doları düşürürüz’ demişti”
Diplomalı işsizler ordusu, TSK ordusunun 3 misli mask
Diplomalı işsizler ordusu, TSK ordusunun 3 misli
“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sınıfta kalmıştır” mask
“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sınıfta kalmıştır”
Gelecek Körfez’e 53 yeni üye mask
Gelecek Körfez’e 53 yeni üye
Zeybek'ten Küçükçekmece Belediyesi’ne tepki mask
Zeybek'ten Küçükçekmece Belediyesi’ne tepki
Anket Kocaeli'de su fiyatını pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit'in göbeğinde yumruk yumruğa kavga! mask
İzmit'in göbeğinde yumruk yumruğa kavga!
SGK primin eksik dedi, 143 bin TL istedi! mask
SGK primin eksik dedi, 143 bin TL istedi!
Gelin ve kaynana 3’er saat arayla yaşamını yitirdi mask
Gelin ve kaynana 3’er saat arayla yaşamını yitirdi
Elindeki bıçak ile kendini yaralayıp çevreye saldırdı mask
Elindeki bıçak ile kendini yaralayıp çevreye saldırdı
Kocaeli’de açık alanda sigara içmek yasaklandı mask
Kocaeli’de açık alanda sigara içmek yasaklandı
Berat Albayrak'ın babasından açıklama! mask
Berat Albayrak'ın babasından açıklama!

GALERİ

Prometeon Kalite Haftası'nda Kocaelispor coşkusu mask
Prometeon Kalite Haftası'nda Kocaelispor coşkusu
Kocaeli'de bu kadar da olmaz dedirten kazalar! mask
Kocaeli'de bu kadar da olmaz dedirten kazalar!
Eşini ve oğlunu öldürdü sonra intihar etti! mask
Eşini ve oğlunu öldürdü sonra intihar etti!
Elektrikli bisikletli iki kardeşe ticari araç çarptı mask
Elektrikli bisikletli iki kardeşe ticari araç çarptı
Bisiklet sürerken köpekler saldırdı yetmedi otomobil çarptı! mask
Bisiklet sürerken köpekler saldırdı yetmedi otomobil çarptı!
İzmit Körfezi’nde flamingoların görsel şöleni mask
İzmit Körfezi’nde flamingoların görsel şöleni
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL