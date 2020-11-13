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13 Kas 2020 - 13:13- Siyaset G: 13 Kas 2020 - 13:20

Türkkan, İnce üzerinden Özdağ açıklaması yaptı!

Kendi partisinin İl Başkanının FETÖ’cü olduğunu ve HDP ile HPD'lilerle Anayasa hazırladığını iddia eden İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ için İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kacoaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’dan garip bir açıklama geldi

Serkan Üldeş
Serkan Üldeş Tüm Haberleri
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İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kcoaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, bugün sosyal medya hesabında “Siz 58 milyar doları Suriyeliler’e harcayıp, acı reçeteyi neden vatandaşa yazacaksınız?” ifadelerine yer vererek bir paylaşımda bulundu. Türkkan’a cevap olarak ise bir vatandaş CHP’li olduğu ifade ederek İYİ Partili İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın İYİ Parti hakkında bulunduğu iddiaları sordu.

“AYNI KEFEYE KOYULACAKSINIZ”

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’yu ‘FETÖ’cü’ olmakla suçlaması ve İYİ Partiden iki kişi Akşener'in talimatıyla divandan habersiz CHP, Saadet ve HPD'lilerle Anayasa hazırladığını iddiaları hakkında vatandaş, “Sayın vekilim ben İYİ Partili değilim. Ümit Özdağ için bir açıklamayı en kısa zamanda yapmalısınız aksi takdirde aynı kefeye koyulacaksınız. Size saygı duyan CHP’li kardeşiniz” ifadelerine yer verdi.

“İNCE‘NİN AÇIKLAMALARI KAYGI VERİCİ”

Türkkan’dan ise Özdağ hakkında açıklama yapmayın vatandaşa CHP’li Muharrem İnce üzerinden cevap verdi. Türkkan, “İnce ile ilgili olarak bir endişeniz var mı CHP’li olarak. Ciddi suçlamalarda bulunuyor. Kaygınız var mı bu konuda? İnce‘nin açıklamaları kaygı verici. Ben endişeleniyorum İYİ Partili olarak” dedi.

# İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kacoaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Buğra Kavuncu, İstanbul, Vatandaş, açıklama

13 Kas 2020 - 13:13 - Siyaset

Muhabir Serkan Üldeş

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