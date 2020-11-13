Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu! 5 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri asayiş faaliyetleri kapsamında, Fulacık Mahallesi'nde metruk bir binada 5 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında, bir miktar esrar, metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi, savcılık tarafından serbest bırakıldı.