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13 Kas 2020 - 13:28- Asayiş G: 13 Kas 2020 - 14:18

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu! 5 gözaltı

Karamürsel'de, uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı
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Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri asayiş faaliyetleri kapsamında, Fulacık Mahallesi'nde metruk bir binada 5 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında, bir miktar esrar, metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

13 Kas 2020 - 13:28 - Asayiş

Muhabir Anadolu Ajansı

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