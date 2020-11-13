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13 Kas 2020 - 14:19- Eğitim G: 13 Kas 2020 - 14:22

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması!

Okullar bugün bir haftalık ara tatile giriyor. Artan vakalar nedeniyle tatilden sonra okullarda yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, Ziya Selçuk "Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz" dedi.
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Bugün yüz yüze eğitime devam eden okullar 1 haftalık ara tatile girerken, artan koronavirüs vakaları nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceği veliler tarafından merak edildi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim ve ara tatille ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"OKULLARIMIZA DÖNME TEMENNİSİNDEYİZ"

Bakan Selçuk yaptığı paylaşımda, "Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz" dedi.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN BUNA İHTİYACI VAR"

Açıklamalarında vatandaşlara maske çağrısında da bulunan Selçuk tüm kademelerde eğitime dönülmesi için herkesin desteğinin gerektiğini vurguladı ve "Öyleyse başlığı açıyorum: #maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.
# Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim, eğitim, koronavirüs

13 Kas 2020 - 14:19 - Eğitim

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