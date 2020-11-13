Kural ihlali yapan 295 kişiye para cezası 

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 12 Kasım günü yapılan kontrollerde bin 980 iş yeri denetlenirken 20 bin 999 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 34 kişiye, maske takma kuralına uymadığı için 171 kişiye ve 3 iş yerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 13 şahsa ve 4 iş yerine ve yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 70 şahsa olmak üzere toplam 295 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 63 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.