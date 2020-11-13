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13 Kas 2020 - 14:46- Gündem G: 13 Kas 2020 - 14:47

SEDAŞ, Enerji Çalışanları Haftası’nı kutladı

Türkiye genelinde toplam 470 bin kişi enerji sektöründe çalışıyor. Gece gündüz görev başında olan çalışanlar için geçen yıldan bu yana kasım ayının ikinci haftası “Enerji Çalışanları Haftası” olarak kutlanıyor. SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, “SEDAŞ’lıların sayesinde enerjimiz hiç azalmayacak” dedi.

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Geçtiğimiz sene, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından kasım ayının ikinci haftası “Enerji Çalışanları Haftası” ilan edildi. Yaşamın olmazsa olmazı enerjinin sürekliliği için Türkiye’nin dört bir ucunda 470 bin kişi çalışıyor. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), çalışanların enerji haftasını bu yıl da unutmadı.

7 GÜN 24 SAAT HİZMET VERİYOR

Günün her saati görev başında olan enerji çalışanları sayesinde meskenlerden hastanelere, eğitim kurumlarından fabrikalara ve kamu kurumlarına kadar tüm Türkiye aydınlanıyor. Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’yi kapsayan 20 bin kilometrekarelik alanda 3,7 milyon nüfus ve 1,9 milyon aboneye hizmet veren SEDAŞ, 7 gün 24 saat hizmet vermeyi sürdürüyor. SEDAŞ ekipleri gece gündüz enerji nöbeti tutarak, her türlü olumsuz hava koşullarında abonelerin elektrik ihtiyacının karşılanmasını sağlıyor.

"ENERJİNİN GİZLİ KAHRAMANLARI"

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, Enerji Çalışanları Haftası’nı kutladı. Enerjinin sürekliliği için her an sahada olduklarını belirten Odyakmaz şunları kaydetti; “Covid-19 pandemisinin etkisini sürdürdüğü bu zor dönemde, ihtiyaç duyduğumuz enerji, ekiplerimizin fedakârlıkları sayesinde sağlanıyor. Bizden hizmet bekleyen milyonlarca yurttaşımıza aydınlık götüren SEDAŞ çalışanlarına emekleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Enerjinin gizli kahramanları SEDAŞ’lılarla enerjimiz hiç düşmeyecek”

# SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, SEDAŞ, Enerji Çalışanları Haftası, Kocaeli, eğitim

13 Kas 2020 - 14:46 - Gündem

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