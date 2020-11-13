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13 Kas 2020 - 14:37- Gündem G: 13 Kas 2020 - 15:07

Pazarcılar meyve ve sebzeleri yere döküp isyan ettiler!

Körfez Yukarı Hereke Mahallesi'nde Pazar açan yaklaşık 70 esnaf Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine gösterdikleri pazar yerini istemedikleri için tezgah devirerek ürünleri yerlere döktüler.
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Alınan bilgilere göre Yukarı Hereke deki pazar esnafı uzun zamandır Çarşı Caddesi'nde cuma günleri pazar açıyordu. Ancak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu sene yapılacağını söylediği ve 5 milyon bedelli Kapalı Pazar ile esnafı buraya taşıyacağını söylemişti. Fakat aradan zaman geçmesine rağmen Kapalı Pazar yapılmadığı gibi esnafa bir başka noktada tezgah Açması için yer gösterildi. Yeni yerin olumsuz hava koşulları sırasında kullanılmaz halde olduğunu söyleyen esnaf çıkan rüzgarla açtıkları brandaları uçtuğunu ve parçalandığını iddia ederek geçen hafta Körfez belediyesine gelmiş ve Başkan Şener Söğüt ile görüşerek sorunlarını anlatmışlardı.

İZİN ALINMADIĞINI SÖYLEDİ

Başkan Şener Söğüt projenin Büyükşehir Belediyesi'nin çalışması olduğunu ama gerekli yerlerle de görüşeceğini söylemiş pazarcı esnafı dağılmıştı. Şener Söğüt un kovid-19 nedeniyle karantinaya girmesi ve herhangi bir çalışma olmaması sonucu pazarcı esnafı Bu hafta yine tezgahlarını Eski yerde yani çarşı Caddesi'nde açınca kendilerine Bunun için izin olmadığı söylendi bunun üzerine pazarcı esnafı tezgahlarını devirerek Eylem yapıp bundan sonra tezgah açmayacaklardan ve yetkililer kendi sorunlarıyla ilgilenene kadar da bunun devam edeceğini kapalı pazarın bir an önce yapılıp teslim edilmesini beklediklerini söylediler.

# pazarcı esnafı, Körfez Yukarı Hereke Mahallesi, Kocaeli, Büyükşehir, Körfez

13 Kas 2020 - 14:37 - Gündem

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