Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
13 Kas 2020 - 15:15- Gündem G: 13 Kas 2020 - 15:16

Özmural, Bulvar’daki su baskınlarını hatırlattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan İSU’nun genel kurulunda konuşan İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ünal Özmural, İSU’ya her yağmurda sel altında kalan ve büyük sorunlar yaşanan Atatürk Bulvarı’nı hatırlatarak bölgenin takipçisi olacaklarını ifade etti. 
mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclisinin hemen ardından Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen İSU genel kurulunda İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ünal Özmural, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU yetkililerine seslenerek Atatürk Bulvarı’nda geçmişte yaşanan sel olaylarıyla ilgili hatırlatmada bulundu. Özmural, İzmit Belediyesi olarak son yapılan çalışmaların takipçisi olduklarını ve bölgeyi yağışlı havalarda gözlemleyeceklerini ifade etti. 


BULVARIN ALT YAPISI ÇOK ÖNEMLİ BİR PROBLEMDİ


Özmural her yağmur sonrası büyük sellerin yaşandığı ve İSU tarafından bir türlü çözülemeyen Bulvarın alt yapı sorunu ile ilgili olarak, “Umarım Alemdar Caddesi’nde yapılan son çalışmadan dolayı Atatürk Bulvarı’nda ki sorun çözülecektir diye düşünüyoruz. İlk yağmurda bunu gözlemleyeceğiz. Çözülürse de şimdiden teşekkür ederiz. Çünkü bu çok önemli bir problemdi” ifadelerinde bulundu. 


ARITMALARIN KONTROL ALTINDA TUTULMASI GEREKİYOR 


Konuşmalarına devam eden Özmural, “Sahada gezdiğimizde en çok arıtmalarla ilgili şikâyet alıyoruz. Özellikle yerleşim yerlerine yakın olan bölgelerde bu problem daha çok hissediliyor. Özellikle Plajyolu bölgesinde ciddi bir koku oluşuyor. Bu da arıtmanın iyi çalışmadığının en iyi göstergelerinden bir tanesidir. Arıtmaların bu anlamda kontrol altında tutulması ve bu konudaki şikâyetlerin göz önüne alınması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

# İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ünal Özmural, , Kocaeli, Büyükşehir, İzmit, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

13 Kas 2020 - 15:15 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kullar’a FIFA standartlarında futbol sahası mask
Kullar’a FIFA standartlarında futbol sahası
İzmir depremi 11 santimlik çökmeye neden oldu mask
İzmir depremi 11 santimlik çökmeye neden oldu
Darıca sahil otoparkında hummalı çalışma sürüyor mask
Darıca sahil otoparkında hummalı çalışma sürüyor
Tramvay her gün böyle dezenfekte ediliyor! mask
Tramvay her gün böyle dezenfekte ediliyor!
Büyükşehir’den ara tatilde çocuklara eğlenceli atölyeler mask
Büyükşehir’den ara tatilde çocuklara eğlenceli atölyeler
Çam sakızları için ağaçları bu hale getirdiler mask
Çam sakızları için ağaçları bu hale getirdiler
Anket Kocaeli'de su fiyatını pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit'in göbeğinde yumruk yumruğa kavga! mask
İzmit'in göbeğinde yumruk yumruğa kavga!
SGK primin eksik dedi, 143 bin TL istedi! mask
SGK primin eksik dedi, 143 bin TL istedi!
Gelin ve kaynana 3’er saat arayla yaşamını yitirdi mask
Gelin ve kaynana 3’er saat arayla yaşamını yitirdi
Elindeki bıçak ile kendini yaralayıp çevreye saldırdı mask
Elindeki bıçak ile kendini yaralayıp çevreye saldırdı
Kocaeli’de açık alanda sigara içmek yasaklandı mask
Kocaeli’de açık alanda sigara içmek yasaklandı
Berat Albayrak'ın babasından açıklama! mask
Berat Albayrak'ın babasından açıklama!

GALERİ

Prometeon Kalite Haftası'nda Kocaelispor coşkusu mask
Prometeon Kalite Haftası'nda Kocaelispor coşkusu
Kocaeli'de bu kadar da olmaz dedirten kazalar! mask
Kocaeli'de bu kadar da olmaz dedirten kazalar!
Eşini ve oğlunu öldürdü sonra intihar etti! mask
Eşini ve oğlunu öldürdü sonra intihar etti!
Elektrikli bisikletli iki kardeşe ticari araç çarptı mask
Elektrikli bisikletli iki kardeşe ticari araç çarptı
Bisiklet sürerken köpekler saldırdı yetmedi otomobil çarptı! mask
Bisiklet sürerken köpekler saldırdı yetmedi otomobil çarptı!
İzmit Körfezi’nde flamingoların görsel şöleni mask
İzmit Körfezi’nde flamingoların görsel şöleni
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL