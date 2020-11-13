Özmural, Bulvar’daki su baskınlarını hatırlattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclisinin hemen ardından Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen İSU genel kurulunda İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ünal Özmural, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU yetkililerine seslenerek Atatürk Bulvarı’nda geçmişte yaşanan sel olaylarıyla ilgili hatırlatmada bulundu. Özmural, İzmit Belediyesi olarak son yapılan çalışmaların takipçisi olduklarını ve bölgeyi yağışlı havalarda gözlemleyeceklerini ifade etti.



BULVARIN ALT YAPISI ÇOK ÖNEMLİ BİR PROBLEMDİ



Özmural her yağmur sonrası büyük sellerin yaşandığı ve İSU tarafından bir türlü çözülemeyen Bulvarın alt yapı sorunu ile ilgili olarak, “Umarım Alemdar Caddesi’nde yapılan son çalışmadan dolayı Atatürk Bulvarı’nda ki sorun çözülecektir diye düşünüyoruz. İlk yağmurda bunu gözlemleyeceğiz. Çözülürse de şimdiden teşekkür ederiz. Çünkü bu çok önemli bir problemdi” ifadelerinde bulundu.



ARITMALARIN KONTROL ALTINDA TUTULMASI GEREKİYOR



Konuşmalarına devam eden Özmural, “Sahada gezdiğimizde en çok arıtmalarla ilgili şikâyet alıyoruz. Özellikle yerleşim yerlerine yakın olan bölgelerde bu problem daha çok hissediliyor. Özellikle Plajyolu bölgesinde ciddi bir koku oluşuyor. Bu da arıtmanın iyi çalışmadığının en iyi göstergelerinden bir tanesidir. Arıtmaların bu anlamda kontrol altında tutulması ve bu konudaki şikâyetlerin göz önüne alınması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.