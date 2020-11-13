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13 Kas 2020 - 15:16- Spor G: 13 Kas 2020 - 15:18

HIZ’ımızı alamadık

Short Track (Hız Pateni) Nene Hatun Kupası yarışları 165 sporcuyla Erzurum’da başladı
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Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Short Track yarışları Nene Hatun kupası adıyla Erzurum Palandöken Buz Hokeyi Salonu'nda yapıldı. 100 erkek ve 65 kadının katıldığı turnuvada toplam 165 sporcu yer aldı. Sporcular birbirinden güzel görüntüler ortaya çıkardı. Yarışırken düşen bazı minik sporcular, gözyaşlarına engel olamadı. Yarışmaya Kocaeli, Ardahan, Ankara, Samsun ve Erzurum’dan birçok sporcu katıldı. 12 Kasım'da başlayan Nene Hatun kupası yarışları yarın sona erecek.

 KORUCU AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye genelinden 165 sporcunun yarışmaya katıldığını belirten Türkiye Buz Pateni Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Naci Korucu, “Şu anda Short Track branşında Erzurum’da düzenlediğimiz yarışma, Türkiye genelinde yapacağımız 6 yarışın ilki oldu. Yarışmaya 7 yaş üzeri sporcularımız katılıyor. 100 erkek 65 kadın sporcumuzla toplam 165 yarışmacımız var. 32 kulüp yarışmaya katılım sağladı. Bugün (Perşembe) başlayan yarışlar 4 gün boyunca devam edecek. Pandemi nedeni durumuyla gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Türkiye genelinde düzenlediğimiz yarışmaya Ardahan, Kocaeli, Ankara ve Samsun gibi illerden katılım sağlandı. Erzurum’da olan yarışmamıza Nene Hatun ismini verdik. Burada başarı sağlayan sporcularımız Türkiye kupası adında başka yarışlara katılıyor” dedi.

 

# Kocaeli

13 Kas 2020 - 15:16 - Spor

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