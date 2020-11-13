Kağıtspor’un ağırlayıp 3-1 yendiği Voleybol 1. Lig Erkekler A Grubu’nda mücadele eden Melikgazi Belediyespor, erteleme maçında karşılaştığı Halkbank'ı 3-1 yenerek ligde ikinci galibiyetini elde etti. Ligin dördüncü haftasında oynanması gereken, rakip takımdaki pozitif vakalar nedeniyle ertelenen karşılaşma, önceki gün oynandı. Atatürk Spor Salonu’ndki maçta rakibini 25-17, 28-30, 25-16 ve 25-17’lik setler ile mağlup eden Kayseri ekibi, böylece ligdeki ikinci galibiyetine imza atmış oldu.
13 Kas 2020 - 15:17- Spor Güncelleme: 13 Kas 2020 - 15:19
Melikgazi Belediyesi ikinci galibiyetini aldı
Kağıtspor’un ağırlayıp 3-1 yendiği Voleybol 1. Lig Erkekler A Grubu’nda mücadele eden Melikgazi Belediyespor, erteleme maçında karşılaştığı Halkbank'ı...
# Spor
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.