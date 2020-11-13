Melikgazi Belediyesi ikinci galibiyetini aldı

Kağıtspor’un ağırlayıp 3-1 yendiği Voleybol 1. Lig Erkekler A Grubu’nda mücadele eden Melikgazi Belediyespor, erteleme maçında karşılaştığı Halkbank'ı 3-1 yenerek ligde ikinci galibiyetini elde etti. Ligin dördüncü haftasında oynanması gereken, rakip takımdaki pozitif vakalar nedeniyle ertelenen karşılaşma, önceki gün oynandı. Atatürk Spor Salonu’ndki maçta rakibini 25-17, 28-30, 25-16 ve 25-17’lik setler ile mağlup eden Kayseri ekibi, böylece ligdeki ikinci galibiyetine imza atmış oldu.