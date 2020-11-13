Nefes almak yasak !

İngiltere Trophy liglerine dönen misli.com 2. ve 3.Ligler, düşmeler kaldırılıp ligler de geç başlayınca, üç günde bir maç yapmaya başladı. 2.Lig Beyaz Grup temsilcisi Kocaelispor, çarşamba günü, rakip Ankara Demirspor’da korona tespit edilince maçı ertelendi ve bugün Sancaktepe’yi konuk edecek, çarşamba günü de Amed’e konuk olacak. Daha sonraki hafta da Keçiörengücü ile kupa maçında karşılaşacak. 3.Lig temsilcilerimiz Belediye Derince, Darıca ve Gölcükspor, perşembe mesaisinden sonra bu kez de yarın sahaya çıkacak. Bitti mi, tabii ki hayır !.. Kocaelispor, çarşamba günü Diyarbakır’da sahaya çıkarken, 3.Lig takımlarımız perşembe günü yine sahalarda olacak. Bir sonraki hafta perşembe günü yine hafta içi mesaisi yapacak. Darıca araya bir de kupa maçı sıkıştıracak. İşte 4 profesyonel takımımızın iki haftalık maç periyodu…
KOCAELİSPOR (2.LİG BEYAZ GRUP):
11.11.2020 Ankara Demir ert. Kocaelispor
14.11.2020 Kocaelispor - Sancaktepe FK
18.11.2020 Amed Sportif - Kocaelispor
25.11.2020 Keçiören - Kocaeli (Kupa)
29.11.2020 Kocaelispor - K.Maraşspor
03.12.2020 24Erzincan - Kocaelispor
09.12.2020 Kocaelispor - H. Trabzon
13.12.2020 Ş.Urfaspor - Kocaelispor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.