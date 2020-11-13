Nefes almak yasak !

İngiltere Trophy liglerine dönen misli.com 2. ve 3.Ligler, düşmeler kaldırılıp ligler de geç başlayınca, üç günde bir maç yapmaya başladı. 2.Lig Beyaz Grup temsilcisi Kocaelispor, çarşamba günü, rakip Ankara Demirspor’da korona tespit edilince maçı ertelendi ve bugün Sancaktepe’yi konuk edecek, çarşamba günü de Amed’e konuk olacak. Daha sonraki hafta da Keçiörengücü ile kupa maçında karşılaşacak. 3.Lig temsilcilerimiz Belediye Derince, Darıca ve Gölcükspor, perşembe mesaisinden sonra bu kez de yarın sahaya çıkacak. Bitti mi, tabii ki hayır !.. Kocaelispor, çarşamba günü Diyarbakır’da sahaya çıkarken, 3.Lig takımlarımız perşembe günü yine sahalarda olacak. Bir sonraki hafta perşembe günü yine hafta içi mesaisi yapacak. Darıca araya bir de kupa maçı sıkıştıracak. İşte 4 profesyonel takımımızın iki haftalık maç periyodu…

KOCAELİSPOR (2.LİG BEYAZ GRUP):

11.11.2020 Ankara Demir ert. Kocaelispor

14.11.2020 Kocaelispor - Sancaktepe FK

18.11.2020 Amed Sportif - Kocaelispor

25.11.2020 Keçiören - Kocaeli (Kupa)

29.11.2020 Kocaelispor - K.Maraşspor

03.12.2020 24Erzincan - Kocaelispor

09.12.2020 Kocaelispor - H. Trabzon

13.12.2020 Ş.Urfaspor - Kocaelispor