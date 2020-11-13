Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
13 Kas 2020 - 15:28- Spor G: 13 Kas 2020 - 15:30

Nefes almak yasak !

İngiltere Trophy liglerine dönen misli.com 2. ve 3.Ligler, düşmeler kaldırılıp ligler de geç başlayınca, üç günde bir maç yapmaya başladı. 2.Lig Beya...
mask

İngiltere Trophy liglerine dönen misli.com 2. ve 3.Ligler, düşmeler kaldırılıp ligler de geç başlayınca, üç günde bir maç yapmaya başladı. 2.Lig Beyaz Grup temsilcisi Kocaelispor, çarşamba günü, rakip Ankara Demirspor’da korona tespit edilince maçı ertelendi ve bugün Sancaktepe’yi konuk edecek, çarşamba günü de Amed’e konuk olacak. Daha sonraki hafta da Keçiörengücü ile kupa maçında karşılaşacak. 3.Lig temsilcilerimiz Belediye Derince, Darıca ve Gölcükspor, perşembe mesaisinden sonra bu kez de yarın sahaya çıkacak. Bitti mi, tabii ki hayır !.. Kocaelispor, çarşamba günü Diyarbakır’da sahaya çıkarken, 3.Lig takımlarımız perşembe günü yine sahalarda olacak. Bir sonraki hafta perşembe günü yine hafta içi mesaisi yapacak. Darıca araya bir de kupa maçı sıkıştıracak. İşte 4 profesyonel takımımızın iki haftalık maç periyodu…

KOCAELİSPOR (2.LİG BEYAZ GRUP):

11.11.2020            Ankara Demir ert.         Kocaelispor                                                                      

14.11.2020            Kocaelispor      -             Sancaktepe FK 

 18.11.2020           Amed Sportif   -              Kocaelispor       

25.11.2020            Keçiören            -              Kocaeli (Kupa)                                                

29.11.2020          Kocaelispor       -              K.Maraşspor 

 03.12.2020         24Erzincan         -              Kocaelispor                                                                      

09.12.2020          Kocaelispor       -             H. Trabzon 

 13.12.2020         Ş.Urfaspor         -              Kocaelispor         

# Kocaeli, Derince, Kocaelispor, Maç

13 Kas 2020 - 15:28 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Dev Adamlar’ın maçı yine ertelendi mask
Dev Adamlar’ın maçı yine ertelendi
Yakıştı mı be ‘EFE’m ? 3-1 mask
Yakıştı mı be ‘EFE’m ? 3-1
Puma ile anlaşma tamam! mask
Puma ile anlaşma tamam!
Dev Adamlar 25 Kasım’ı bekliyor mask
Dev Adamlar 25 Kasım’ı bekliyor
Kim demiş ‘Spor erkek işidir’ diye ?..   mask
Kim demiş ‘Spor erkek işidir’ diye ?..  
Melikgazi Belediyesi ikinci galibiyetini aldı mask
Melikgazi Belediyesi ikinci galibiyetini aldı
Anket Kocaeli'de su fiyatını pahalı buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit'in göbeğinde yumruk yumruğa kavga! mask
İzmit'in göbeğinde yumruk yumruğa kavga!
SGK primin eksik dedi, 143 bin TL istedi! mask
SGK primin eksik dedi, 143 bin TL istedi!
Gelin ve kaynana 3’er saat arayla yaşamını yitirdi mask
Gelin ve kaynana 3’er saat arayla yaşamını yitirdi
Elindeki bıçak ile kendini yaralayıp çevreye saldırdı mask
Elindeki bıçak ile kendini yaralayıp çevreye saldırdı
Kocaeli’de açık alanda sigara içmek yasaklandı mask
Kocaeli’de açık alanda sigara içmek yasaklandı
Berat Albayrak'ın babasından açıklama! mask
Berat Albayrak'ın babasından açıklama!

GALERİ

Prometeon Kalite Haftası'nda Kocaelispor coşkusu mask
Prometeon Kalite Haftası'nda Kocaelispor coşkusu
Kocaeli'de bu kadar da olmaz dedirten kazalar! mask
Kocaeli'de bu kadar da olmaz dedirten kazalar!
Eşini ve oğlunu öldürdü sonra intihar etti! mask
Eşini ve oğlunu öldürdü sonra intihar etti!
Elektrikli bisikletli iki kardeşe ticari araç çarptı mask
Elektrikli bisikletli iki kardeşe ticari araç çarptı
Bisiklet sürerken köpekler saldırdı yetmedi otomobil çarptı! mask
Bisiklet sürerken köpekler saldırdı yetmedi otomobil çarptı!
İzmit Körfezi’nde flamingoların görsel şöleni mask
İzmit Körfezi’nde flamingoların görsel şöleni
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL