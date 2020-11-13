Skor ne olursa olsun 3 puan bizim olsun !..

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta 6.sırada yer alan Kocaelispor, ligin 10.haftasında, kendisinin bu sezonki 8. maçında, grubun en diri ve ne yaptığını bilerek hareket eden takımlarından Mustafa Çapanoğlu’nun çalıştırdığı 5.Sancaktepespor ile karşı karşıya geliyor. Kocaeli Stadı’nda oynanacak maç saat 13.00’te başlayacak

HAKEM TEMEL, MAÇ “www.kocaelıgazetesı.com.tr” VE “misli.com”DA CANLI…

Mücadeleyi İzmir’den Erdem Temel yönetecek. Tüm maçlarımızı canlı ve anlatımlı yayınlayan Misli.com, bu karşılaşmayı da canlı yayınlanacak. Seyircisiz maç 15 yıldır olduğu gibi, www.kocaeligazetesi.com.tr adresinden de, yine internet editörlerimiz tarafından canlı anlatımla sizlere ulaştırılacak

İKİSİ DE AYNI PERFORMANS İKİZİ…

Bu sezon oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Körfez, bugün cumartesi mesaisinde aynı performansa sahip Sancaktepespor’u konuk ediyor. Zorlu geçeceği düşünülen mücadelede Batuhan Er ve Onur Öztonga dışında eksik yok. İki takımın çarşamba günü oynaması gereken Ankara Demir ve Çorum FK maçları, rakiplerdeki testler pozitif çıktığı için ileri bir tarihe ertelendi.

SANCAKEPE’NİN SİLAHLARI…

Son iki maçında ligde Velimeşe’yi deviren, ardından kupada Ankaragücü’nü saf dışı bırakan Kocaelispor’da moraller yüksek. Tempolu geçmesi beklenen karşılaşmada rakibin kanat forvetleri Melik Derin (7) ve Halil İbrahim Tuna (11), dikkat edilmesi gereken isimler. Öte yandan forvet arkası Doğan Ateş (10) ve deneyimli futbolcu Erhan Şentürk (20) de, Mustafa Çapanoğlu’nun silahları arasında yer alıyor.

GALİBİYETİN ŞİFRELERİ

Bu maçı kazanmak 3 puanı rakipten çok istemesinin yanında, daha çok koşması gerekiyor. Rakip, grubun en organize, atak çıkışları en kontrollü ve oyun gücü en yüksek takımlarından biri. Bu yüzden, sabırlı futbol ve 90 dakika oyunun içinde kalan, dağılmayan, temasa giren bir kimlikle mücadele edilmesi gerekiyor.

MUHTEMEL KADROMUZ

Teknik direktör Erhan Altın’ın Batuhan’ın yerine Bahattin ile başlaması bekleniyor. Bayram, Semih, Gökhan, Numan, Kemal Can, Muhammed, Murat Cem, Benhur, Ramazan, Yiğitali ve Bahattin ile Sancaktepe karşısına çıkılacağı tahmin ediliyor. Sancaktepe’nin ofans gücü yüksekliği nedeniyle çift ön libero ile de 11 belirleneceği olasılıklar arasında bulunuyor. Perşembe günkü antrenmanda İlk on birde yer alamayan Mervan’ın formu, Altın’ın kafasını karıştırıyor.

LOCALAR AYNI…

Maçı İzmirli hakemi, bu sezon Gölcükspor’un lider Batman Petrolspor’u deplasmanda 2-1 yendiği ve koltuktan ettiği maçı yönetmiş, iki takım adına da verdiği yanlış kararlarla o hafta boyunca sorgulanmıştı. Localara yüzde 50 taraftar uygulaması devam edecek, kapılar maçtan 1 saat önce, yani 12.00’de açılacak. Kritik maçta hava sıcaklığı yaklaşık 15 derece olacak. 5 ve 6. Sırada yer alan iki takımın mücadelesi esnasında, yağış da bekleniyor. N Erdem ÖVÜÇ

MAÇIN KÜNYESİ:

KOCAELİSPOR-SANCAKTEPESPOR

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Erdem Temel, Muhammed Ali Doğan, Oğuz Akyüz

SAAT: 13.00

HAVA: 15 derece – kapalı

KOCAELİSPOR

Bayram Olgun

Semih Karadeniz

Gökhan Meral

Numan Çüruksu

Kemal Can Aydemir

Muhammed Gönülaçar

Murat Cem ya da Mesut

Benhur Keser

Ramazan Çevik

Yiğitali Bayrak

Bahattin ya da Mervan

SANCAKTEPESPOR

Hüseyin Yılmaz

Mehmet Tayfun Dingil

Erdinç Pekgöz

Melık Derin

Selim Kayacı

Doğan Ateş

Halil İbrahim Tuna

Mert Örnek

Davıd Deniz kılınç

Erhan Şentürk

Yakup Yiğit